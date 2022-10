Real-Barça: Courtois officiellement forfait, Koundé de retour pour le Clasico

A la veille du "Clasico" entre le Real Madrid et le FC Barcelone (dimanche 16h15), les dernières informations permettent d'y voir plus clair sur la composition des équipes. Thibaut Courtois est officiellement forfait du côté du Real Madrid, alors que Jules Koundé devrait bien être opérationnel pour le Barça.

Les nouvelles sont moins bonnes dans la capitale espagnole qu'en Catalone ce samedi. Alors que le Real Madrid a été contraint d'officialiser le forfait de Thibaut Courtois pour le "Clasico" de dimanche après-midi (16h15), Xavi a confirmé en conférence de presse que Jules Koundé allait faire son retour pour le FC Barcelone.

Même si le Real Mdrid entretenait l'espoir ces derniers jours, Courtois est bel et bien absent du groupe merengue retenu pour le match. Blessé au dos depuis fin septembre, le gardien belge n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers et aucune date de retour n'a été communiquée par le staff madrilène "Il va bien, mais il s'est peu entraîné, donc il est écarté pour (dimanche)", a expliqué Carlo Ancelotti, ce samedi en conférence de presse.

Probable futur ballon d'or, Karim Benzema est bien présent, de même qu'Antonio Rüdiger, malgré l'énorme choc subi face au Shakhtar. L'international allemand, qui a dû se faire poser 20 points de suture, est contraint de porter un masque pour protéger son visage. "Il va bien. Il doit porter un masque pour éviter que la cicatrice ne se rouvre, mais elle ne le gêne pas. C'est un guerrier", a souligné Ancelotti. Il n'est toutefois pas certain qu'il soit titulaire, estimait la presse espagnole ce samedi.

Koundé, gare à la rechute

À Barcelone, Jules Koundé est donc opérationnel. "Il va bien, à 100%, heureux et en bonne forme physique. Il s'est entraîné dur et est disponible, nous verrons demain", a déclaré Xavi, ce samedi devant la presse. Voilà qui devrait rassurer les fans barcelonais, alors que l'ombre de Piqué et de son match catastrophique contre l'Inter plane encore.

Si la présence du Français dans le onze du Barça n'est pas encore acquise, l'optimisme est de mise du côté de la Catalogne, où l'on estime que le défenseur central est prêt, après avoir soigné une blessure à l'ischio-jambier contractée en équipe de France. Déjà privé d'Andreas Christensen et Ronald Araujo, les Catalans pourraient immédiatement compter sur Koundé, même si le risque d'une rechute pèse lourd à un mois environ de la Coupe du monde.