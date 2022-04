Chelsea-Real: la presse européenne se prosterne devant "Big Ben" Benzema

Le nouveau triplé fabuleux de Karim Benzema, mercredi contre Chelsea (1-3) en Ligue des champions enflamme la presse européenne. L’attaquant est déjà un favori au prochain Ballon d’or.

Il repousse chaque fois un peu plus les limites de l’extraordinaire. Karim Benzema a signé une nouvelle prestation exceptionnelle, mercredi en inscrivant son deuxième triplé consécutif en Ligue des champions. Après le PSG en huitième de finale retour, il a puni Chelsea de la même manière en quart de finale aller pour donner une avance capitale au Real Madrid (1-3). Le voici deuxième meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations (juste derrière Robert Lewandowski). A 34 ans, il signe tout simplement la meilleure saison de sa carrière, pourtant déjà jonchée de trophées et de performances géniales.

Alors, le Français figure en une de la majorité des quotidiens sportifs européens. C’est évidemment le cas en Espagne où Marca le surnomme "Big Ben" dans une analogie avec la grande cloche au sommet de la tour Elisabeth, endroit le plus symbolique de Londres, que Benzema a mis ses pieds mercredi. As, l’autre journal sportif de la capitale espagnole, a ressorti une vieille une datant de 2009, quelques jours après la signature du Français au club en provenance de Lyon. Il y apparaissait avec son visage juvénile derrière cette citation: "Benzema peut être le nouveau Ronaldo".

"Benzema a dépassé Ronaldo", souligne As

Une référence à la légende brésilienne, idole de Benzema. Près de 13 ans plus tard, As remet cette première page en perspective: "Il l’a dépassé en saisons, en titres et en buts". Létal. En France aussi, la performance de Benzema a les honneurs de la une de L’Equipe: "Triplé d’or". Depuis mercredi, le précieux métal est régulièrement associé à l’international français que beaucoup placent actuellement comme le grand favori à la récompense individuelle suprême même si la saison est encore longue.

C’est l’avis de nombreux consultants anglais comme Rio Ferdinand, ancien défenseur de Manchester United. Les médias anglais saluent d’ailleurs unanimement la démonstration du Français "impérial", selon The Telegraph. Le quotidien relaie aussi un article sur la manière dont Benzema s’est défait de l’ombre de Cristiano Ronaldo depuis le départ du Portugais en 2018. C’est aussi le cas dans le reste de l’Europe comme en Italie où la Gazzetta salue sa performance: "Champions Benzema". "Big Benzema" s’enflamme enfin le journal allemand Sport Bild.