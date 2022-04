Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ? Le débat de Rothen et Larqué

La Dream Team RMC Sport était divisée sur le sujet du jour dans "Rothen s'enflamme" : au vu de sa régularité et de son niveau affiché depuis de longues années au Real Madrid, Karim Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ?

Il semble inarrêtable. Un mois après avoir éliminé le PSG quasiment à lui seul, Karim Benzema a assommé Chelsea en signant un triplé lors de la victoire du Real Madrid (3-1) mercredi à Stamford Bridge, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Du haut de ses 34 ans, l’ancien Lyonnais donne l’impression d’être dans la meilleure forme de sa carrière. Avec 37 buts en 36 matchs cette saison toutes compétitions confondues, il est irrésistible. Suffisant pour relancer le débat : Benzema est-il le meilleur attaquant français de l’histoire ? Devant Jean-Pierre Papin, Thierry Henry ou encore Just Fontaine ? Pour Jérôme Rothen, il lui manque encore quelque chose pour être le numéro un : remporter un grand trophée avec les Bleus.

"Le débat mérite d’être ouvert. Il n’est pas champion d’Europe ni champion du monde. Il a gagné la Ligue des nations mais ce n’est pas suffisant. Il n’y a pas beaucoup de légendes. On peut dire en revanche qu’il fait partie des très grands. Ce qu’il fait en club en ce moment est incroyable. A 34 ans, il repousse les limites à chaque fois. Ça peut être une saison incroyable entre la Liga et la Ligue des champions. Pour qu’il soit le meilleur attaquant français de l’histoire, il va falloir qu’il gagne avec son pays", a-t-il souligné ce jeudi dans son émission "Rothen s’enflamme" sur RMC.

Larqué : "Benzema est au moins sur le podium"

Et d’ajouter : "Ce qu’il fait avec le Real Madrid, sans doute le club le plus prestigieux au monde, c’est énorme. Il a pris la suite de Cristiano Ronaldo, c’est le commandant de cette équipe. Je ne veux pas le sous-estimer, mais il faut être précis sur les mots. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il n’y a pas d’équivalent à Michel Platini, qui est au-dessus de tout. Il a marqué une génération. Il y a aussi Thierry Henry, qui a gagné avec son pays. Au Real, Benzema rattrape les records de Raul. C’est un bon exemple parce que Raul n’a rien gagné avec son pays. Est-ce qu’on le place tout en haut en Espagne ? Très honnêtement, je suis persuadé que Benzema va marquer l’histoire des Bleus."

Jean-Michel Larqué a toutefois tenu à apporter une précision importante : "Michel Platini n’était pas attaquant. Quant au débat sur Benzema, ça se discute. Pour moi, les trophées viennent en second par rapport à la qualité du joueur et sa régularité. Des joueurs exceptionnels n’ont malheureusement pas gagné grand-chose parce qu’ils n’étaient pas là au bon moment. Benzema a quand même gagné quelques titres. Ses statistiques sont exceptionnelles. Aujourd’hui si on me parle juste de la valeur du joueur, Benzema est au moins sur le podium."