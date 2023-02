Real: deux forfaits pour le derby face à l'Atlético et sans doute pour le Clasico face au Barça

Pour la réception de l'Atlético de Madrid ce samedi lors de la 23e journée de Liga, le Real Madrid devra faire sans David Alaba et Rodrygo, blessés mardi lors de la victoire face à Liverpool en Ligue des champions (5-2). Le défenseur autrichien pourrait être absent pendant un mois.

Deux absents de marque pour le Real dans le derby madrilène. Le défenseur autrichien David Alaba et l'attaquant brésilien Rodrygo sont blessés et seront absents samedi lors du match contre l'Atlético. De son côté, Aurélien Tchouaméni a pu s'entraîner avec le groupe ce jeudi.

Alaba souffre d'une "lésion musculaire au tendon de la cuisse droite" et Rodrygo d'une "lésion au muscle piriforme droit", a précisé le club merengue dans un communiqué. Le staff médical n'a pas précisé pour combien de temps les deux joueurs seraient écartés des terrains mais, selon la presse espagnole, Alaba pourrait être arrêté un mois et Rodrygo une dizaine de jours.

Tchouaméni s'est entraîné normalement

Les deux joueurs étaient sortis blessés lors de la victoire du Real Madrid 5-2 mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Anfield. Ils pourraient également rater la demi-finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone le 2 mars et, dans le cas d'Alaba, le match retour contre Liverpool le 15 mars.

Grippé et absent face à Liverpool, Aurélien Tchouaméni s'est remis et devrait bien pouvoir être présent samedi. Toujours malade et d'abord annoncé forfait pour le choc européen, Toni Kroos était finalement entré en jeu face aux Reds. Le milieu allemand sera pleinement rétabli.

Avant cette 23e journée de Liga, le Real Madrid pointe à la deuxième place du classement avec 51 points, à huit unités du FC Barcelone. Antoine Griezmann et ses coéquipiers sont eux quatrièmes, avec dix points de retard sur l'équipe de Carlo Ancelotti.