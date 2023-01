Real Madrid: Aurélien Tchouaméni forfait pour la Supercoupe d'Espagne

Blessés, Aurélien Tchouaméni et son coéquipier autrichien David Alaba sont forfaits pour la Supercoupe d'Espagne que le Real Madrid doit disputer cette semaine en Arabie saoudite.

Le milieu de terrain français du Real Madrid Aurélien Tchouaméni et son coéquipier autrichien David Alaba souffrent de blessures musculaires qui les priveront de la Supercoupe d'Espagne cette semaine en Arabie saoudite, a annoncé lundi le club madrilène. L'international français est touché au muscle soléaire gauche (situé à l'arrière de la jambe), le défenseur autrichien au soléaire droit, a précisé le Real. Les deux joueurs, qui sont des pièces maîtresses de la Maison blanche, se sont soumis à des examens ce lundi. Leur indisponibilité n'a pas encore été évaluée par le club, mais le quotidien As écrit qu'ils pourraient être absents des terrains entre trois semaines et un mois, en fonction de leur blessure.

La finale est programmée dimanche

Tchouaméni et Alaba étaient titulaires samedi lors de la défaite à Villarreal (2-1) lors de la 16e journée de la Liga. Le Français a été remplacé peu après l'heure de jeu, l'Autrichien a disputé l'intégralité de la rencontre. Ni l'un ni l'autre ne figurent dans le groupe des 23 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour disputer la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. En demi-finale, le Real affrontera Valence mercredi (20h) à Ryad. L'autre demi-finale oppose le Betis et Barcelone. La finale est programmée dimanche.