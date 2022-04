Manchester United: le magnifique message de Ronaldo à Anfield après son hommage à la mort de son fils

Cristiano Ronaldo a chaleureusement remercié le public d’Anfield sur son compte Instagram, ce jeudi. Mardi, les supporters de Liverpool lui avaient affiché leur soutien après le décès de son bébé.

Cristiano Ronaldo a visiblement été extrêmement touché par l’hommage d’Anfield. Mardi soir, lors du derby d’Angleterre entre les Reds et Manchester United, le public de Liverpool a affiché son soutien au Portugais, qui a dû faire face au décès de son nouveau-né 24 heures plus tôt.

"Un monde... Un sport... Une famille mondiale... Merci, Anfield. Moi et ma famille n'oublierons jamais ce moment de respect et de compassion", a écrit Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram ce jeudi.

Cristiano Ronaldo de retour à l'entraînement ce mercredi

A la septième minute de la rencontre (durant la huitième, en fait), comme le numéro 7 cher à Cristiano Ronaldo, les supporters présents dans les tribunes d’Anfield ont offert un bel instant de communion en réservant une minute d’applaudissements et en chantant un "You'll Never Walk Alone" destiné à l’attaquant portugais des Red Devils.

Avant l’hommage des supporters massés dans les tribunes d’Anfield, de nombreux footballeurs et sportifs ont affiché leur soutien à Cristiano Ronaldo et ses proches dans cette terribles épreuves. Via différents messages sur les réseaux sociaux, les anciens clubs du quintuple Ballon d’or et Manchester United ont exprimé leurs condoléances.

Moins de deux jours après le décès d’un de ses jumeaux nouveaux-nés, Cristiano Ronaldo a effectué son retour à l’entraînement ce mercredi, annonce le Manchester Evening News. Le joueur avait bénéficié d'un congé, aussi long que cela lui était nécessaire pour se remettre de ce drame.