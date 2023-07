Real: "Ils m'insultent parce que je suis un joueur important et noir", la déclaration de Vinicius devant la juge

Le journal espagnol El Mundo dévoile ce jeudi le contenu de la déposition de Vinicius devant la juge d'instruction de Palma de Majorque, après les insultes racistes dont il a été victime contre le RCD Mallorca le 5 février dernier. Apparu touché, l'attaquant du Real a déclaré que s'il était victime d'insultes c'est parce qu'il est "un joueur important et noir".

"Ils m'insultent parce que je suis un joueur important et parce que je suis noir." Selon des enregistrements vidéos captés par le journal espagnol El Mundo, l'attaquant du Real Madrid Vinicius Jr. s'est exprimé de la sorte par vidéoconférence dans sa déclaration devant le tribunal d'instruction numéro 3 de Palma de Majorque pour les insultes racistes qu'il a reçues lors du match contre le RCD Mallorca à Son Moix en février.

"On ne peut pas faire ça à des Noirs"

Le média hispanique assure que sa déclaration a duré plus de 20 minutes, par visioconférence, alors que le joueur était en vacances à Miami. Il a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas pardonner aux supporters qui l'ont insulté et qu'il ne renoncerait pas aux compensations prévues en cas de condamnation.

"On ne peut pas faire ça à des Noirs qui ont été touchés tout au long de l'histoire de l'humanité", a-t-il répondu alors qu'il était interrogé par l'avocat de la défense sur la véritable teneur raciste des propos le visant. Face à lui, le jeune de 21 ans qui l'a insulté de "putain de singe" lors du match de Majorque contre le Real Madrid le 5 février dernier. La défense de celui-ci a tenté d'expliquer au joueur madrilène qu'il ne le traitait pas en raison de sa race mais à cause de ses "singeries" sur le terrain.

Vinicius touché mais déterminé

"Cela pourrait donc aussi être dit aux blancs, pas seulement aux noirs", a rétorqué Vinicius, assurant qu'il y avait bien une connotation raciste aux propos prononcés par l'homme dont l'abonnement a été suspendu par le club des Baléares. Lors de sa comparution devant le magistrat, en tant que victime, Vinicus a tenu à préciser qu'il ne se sentait pas offensé par les insultes et les injures qui sont généralement proférées à l'encontre des footballeurs par des supporters rivaux, mais qu'il se sentait offensé par celles qui font référence à la couleur de leur peau et qui ont des connotations racistes.

La justice espagnole, saisie par la Liga suite à la polémique suscitée par les extraits diffusés par DAZN à l'issue de la rencontre, n'a pas encore émis de conclusion à cette affaire. Vinicius lui semble déterminé à aller au bout de la procédure et s'est montré particulièrement agacé quand l'avocat de la défense a remis en cause son propre comportement et l'a accusé de lui-même insulter des adversaires.