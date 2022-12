Liga: contre Valladolid, le Real sauvé par un doublé de Benzema pour son retour

Pour son dernier match de 2022, le Real Madrid a arraché la victoire sur la pelouse de Valladolid grâce à un doublé de Karim Benzema dans les ultimes minutes (2-0). L'attaquant français était titulaire, après son forfait en Coupe du monde avec les Bleus.

L'après-Coupe du monde est poussif pour le Real Madrid. Opposés à Valladolid lors de la 15e journée de Liga, les Merengue ont attendu les dernières minutes pour aller chercher les trois points à l'extérieur (2-0). Un succès qui porte la marque de Karim Benzema, titulaire pour la première fois en compétition depuis deux mois et auteur d'un doublé dans le money-time.

Un énorme raté

De retour à la compétition après une blessure au quadriceps gauche, le capitaine madrilène a connu une rencontre aux deux visages, à l'image d'un incroyable raté au quart d'heure de jeu. Après un mauvais renvoi d'Escudero dans l'axe, le Ballon d'or 2022 ne réussit pas à cadrer aux six mètres, envoyant le cuir au-dessus. Un reflet du manque de réalisme de la part des hommes de Carlo Ancelotti, ultra-dominateurs lors de la première demi-heure mais incapables de tromper Jordi Masip. Les champions d'Espagne auraient même pu se faire surprendre si Thibaut Courtois n'avait pas sorti une parade décisive devant Aguado.

Un doublé sur le gong

Toujours en rodage au retour des vestiaires, Benzema et ses coéquipiers sont sauvés par leur dernier rempart, impeccable sur sa ligne sur une tête de Leon. Sans être sereins, les Madrilènes se réveillent après un penalty sifflé en leur faveur sur une main de Javier Sanchez.

Une sanction transformée par le Nueve, auteur d'un doublé cinq minutes plus tard à la suite d'un contre initié par Eduardo Camavinga. Ses 6e et 7e but en championnat cette saison. Sans être brillant, le Real Madrid assure l'essentiel et reprend la tête du classement, un point devant le Barça, qui accueille l'Espanyol ce samedi dans le derby (14 heures).