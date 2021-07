Real Madrid: Alaba testé positif au Covid-19

Le Real Madrid a annoncé ce mercredi que David Alaba avait été testé positif au Covid-19. Le défenseur autrichien a été placé à l’isolement et pourrait manquer le dernier match de préparation face à l’AC Milan.

Il ne va pas pouvoir boucler sa préparation estivale comme il l'aurait souhaité. Le Real Madrid a fait savoir ce mercredi que David Alaba avait été test positif au Covid-19. Selon Marca, le défenseur autrichien a d’abord été dépisté au centre d’entraînement de Valdebebas. Avant de passer un test PCR à l’hôpital, qui a confirmé son infection. Le joueur de 29 ans, à la recherche d’une maison ces derniers jours, s’est placé à l’isolement dans un hôtel.

>> Les infos mercato en direct

Une situation qui pourrait l’empêcher de participer au dernier match de préparation du club merengue face à l’AC Milan, le 8 août à Klagenfurt, au nord de l’Autriche. Sur sa terre natale. Malgré ce petit coup du sort, Alaba devrait tout de même pouvoir postuler pour le début de la Liga, le week-end du 14-15 août, avec un déplacement chez le Deportivo Alavès.

Benzema en quarantaine à Lyon

L’ancien du Bayern Munich, qui s’est engagé jusqu’en 2026, est le deuxième joueur du Real à attraper le Covid-19 après Karim Benzema, qui est actuellement en quarantaine dans la région de Lyon. Lors de sa présentation officielle, la semaine dernière, David Alaba avait évoqué ses ambitions dans la capitale espagnole. En révélant qu’il porterait le n°4 laissé libre par le départ de Sergio Ramos au PSG.

"Le club m’a proposé ce numéro, je pense qu’il n’y en avait pas d’autre disponible, a expliqué le double vainqueur de la Ligue des champions (2013, 2020). Je sais ce que ce numéro signifie pour le club. C’est un honneur de le porter, ça me motive beaucoup. C’est un chiffre qui représente la force et le leadership (…) Sergio Ramos a très bien joué en portant ce numéro, c’est devenu un leader. C’est quelque chose qui est présent dans la tête de tout le monde. Mais je ne suis pas là pour me comparer aux autres. Je veux continuer à être Alaba. Je vais amener mes capacités et mes forces".