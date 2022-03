PSG-Bordeaux: Neymar et Messi conspués, les ultras réclament la démission des dirigeants

Les supporters du Paris Saint-Germain profitent de la réception de Bordeaux, quatre jours après l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des champions, pour siffler Neymar, Messi et Mauricio Pochettino, qu’ils jugent responsables de l’échec. Les ultras réclament également la démission des dirigeants.

La réaction des supporters parisiens était attendue, quatre jours après la désillusion et l’élimination face au Real Madrid (3-1), en Ligue des champions. Lors de la réception de Bordeaux, dimanche, le Parc des Princes a donc exprimé son mécontentement. Presque l’ensemble de la composition d’équipe a été sifflée, quelques minutes avant le coup d’envoi.

Les sifflets ont été nettement plus nourris pour Neymar, Lionel Messi et l’entraîneur Mauricio Pochettino. Les deux stars de l’attaque et le coach du PSG sont considérés comme les principaux responsables de la défaite 3-1 au Bernabeu, mercredi. Le public a continué de siffler le Brésilien et l’Argentin à chacune de leurs prises de balle, en début de match.

Mbappé applaudi, la tribune Auteuil fait grève

Seul Kylian Mbappé a été exempté de ce traitement, applaudi lors de l’annonce des équipes puis lorsqu’il touchait le ballon. Le Français, buteur à l’aller et au retour contre le Real Madrid, a les faveurs du public malgré son possible départ libre cet été.

Les supporters du Collectif Ultra Paris, enfin, ont décidé d’une grève des encouragements qu’ils ont annoncé dans un communiqué samedi. Ils ne lancent donc aucun chant et sont même restés en dehors de la tribune Auteuil durant l’avant-match puis durant les vingt premières minutes.

Les ultras ont tout de même entonné des chants hostiles à la direction parisienne. Des "Dirigeants démission", ou encore "Le PSG, c'est nous" ont été entendus dans les entraves du stade parisien. Une banderole "Mbappé à Paris, Leonardo au pilori" est aussi apparue dans le virage Auteuil. La direction parisienne a revanche interdit l'entrée massive de papiers toilette que les supporters parisiens souhaitaient probablement jeter sur la pelouse.