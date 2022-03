PSG: Pochettino assume d'avoir préféré Donnarumma à Navas contre le Real

Fautif sur le premier but de Karim Benzema à Santiago-Bernabeu mercredi en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma n’a pas profité de sa titularisation au détriment de Keylor Navas pour officialiser sa prise de pouvoir dans les cages parisiennes. Interrogé sur cette alternance en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino ne regrette pas sa décision pour autant.

En engageant Gianluigi Donnarumma l’été dernier, le PSG a pris le risque de devoir gérer une grosse concurrence avec ses gardiens. Décisif depuis sa venue du Real Madrid en 2019, Keylor Navas a vu sa place de titulaire s’éloigner. Le choix de Mauricio Pochettino de placer l’Italien dans les cages lors des deux confrontations face au Real Madrid constituait ainsi un indice sérieux sur celui qui avait pris l’avantage dans cette lutte à distance.

Mais en étant auteur d’une erreur menant au premier but de Karim Benzema mercredi, Donnarumma n’a pas vraiment donné raison à son entraîneur. Interrogé sur ce choix ce samedi en conférence de presse, l’Argentin n’a pas exprimé de regrets sur sa gestion des portiers: "Ce n’est pas une question de confiance, c’est un choix que je fais. Je n’ai pas vu de perte d’énergie. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. Dans le football, il faut faire des choix. On analyse toujours après les matchs. Quand on perd, tout le monde dit qu’on aurait pu faire autrement."

L’ancien défenseur du PSG revient aussi sur le pressing de Benzema sur Donnarumma, qui selon lui aurait dû être sanctionné par l’arbitre: "Je vais me répéter mais sur le match aller et sur les 60 premières minutes du retour, en ayant deux buts d’avance, personne n’aurait pu prédire ce qui allait se passer. Le détonateur est la faute qui a donné le premier but."

Le soutien de Navas à Donnarumma

Si Navas n’a pas débuté la partie, ce dernier a tout de même consolé son concurrent à l’issue de l’élimination. Un geste salué par Pochettino: "Ce sont deux très bons gardiens. Navas a montré son soutien à Donnarumma et à l’ensemble de l’équipe. On peut le remercier pour cela alors qu’il n’a pas joué. Ceux qui ne jouent pas participent aussi en apportant leur soutien."

Le Costaricien n’est pas le seul à avoir eu des mots pour l’Italien. Afin de répondre aux rumeurs sur une altercation avec le gardien après le match contre les Madrilènes, Neymar a publié sur les réseaux sociaux, une capture d’écran d’une conversation qu’il a eu avec son coéquipier. Discussion où le Brésilien lui fait savoir qu’il n’a pas à s’en vouloir pour son erreur: "Mon ami, calme-toi ! Cela peut arriver dans le football (…) Tu es encore jeune et tu vas avoir beaucoup de succès."

À voir qui de Navas ou Donnarumma débutera la partie face aux Girondins de Bordeaux, ce dimanche (à 13h).