Real Madrid: Ancelotti inquiet après la blessure de Benzema

Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de Karim Benzema, sorti blessé samedi lord du succès du Real Madrid face à la Real Sociedad (2-0). Selon le technicien, l’attaquant tricolore manquera le duel contre l’Inter en Ligue des champions et pourrait même rater le derby madrilène face à l’Atlético dimanche prochain.

Etincelant depuis le début de saison, Karim Benzema n’a pas marqué ce samedi lors du choc de la 16e journée de Liga face à la Real Sociedad. Et pour cause, l’attaquant du Real Madrid a quitté le terrain après le premier quart d’heure de jeu sur blessure. Si son remplaçant Luka Jovic a fait le job avec un but et un passe décisive pour sécuriser la victoire des Merengue (2-0). Après le succès des siens, Carlo Ancelotti a exprimé son inquiétude à l’idée de perdre "KB9" avant une semaine décisive.

"Il avait un problème, il était un peu gêné et il ne voulait pas forcer, a indiqué l’entraîneur italien face à la presse. Je l'ai sorti et nous allons [comment il sera] dans les prochains jours."

Benzema espéré pour le derby

Avant même la fin de des examens médicaux, Carlo Ancelotti a déjà annoncé le forfait de Karim Benzema pour le duel contre l’Inter Milan en Ligue des champions, mardi soir. Déjà qualifié pour les huitièmes, le Real Madrid jouera la première place du groupe D face aux Lombards.

"Je ne pense pas qu'il sera disponible pour mardi, a encore estimé Carlo Ancelotti. Mais il pourrait tenir jusqu'à dimanche."

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Absent sur la scène européenne, l’attaquant tricolore pourrait ainsi tenter de jouer lors du derby madrilène prévu dimanche prochain à Santiago Bernabeu lors de la 17e journée de Liga. Battus à domicile ce samedi par Majorque (1-2), les joueurs de l'Atlético auront à cœur de se reprendre face au Real Madrid.

En cas de forfait de Karim Benzema, les Merengue perdraient ni plus ni moins que le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat d’Espagne. En 20 apparitions toute compétitions confondues, le Français a inscrit 17 buts et a délivré 8 passes décisives. On comprend mieux l’inquiétude de Carlo Ancelotti à l’idée de devoir se passer de son capitaine pour une semaine si importante.