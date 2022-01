Mercato: Lille dit au revoir à Reinildo, qui rejoint l'Atlético

Le LOSC et l'Atlético de Madrid ont officialisé ce lundi le transfert de Reinildo vers la Liga. Le latéral gauche mozambicain rejoint les Colchoneros avant la clôture du mercato hivernal et à six mois de la fin de son contrat avec le club nordiste.

Un autre départ du côté de Lille. Après ceux de Jonathan Ikoné à la Fiorentina et Yusuf Yazici, le club nordiste a vendu Reinildo à l'Atlético de Madrid. La nouvelle du transfert du latéral gauche a été officialisée par les deux formations à quelques heures de la fin du mercato hivernal ce lundi soir. Le défenseur de 28 ans a signé pour trois ans et demi en Liga soit jusqu'en juin 2025.

"Le LOSC annonce aujourd'hui le transfert de Reinildo Mandava à l’Atlético de Madrid, a confirmé Lille dans un communiqué. Le défenseur international mozambicain de 28 ans, qui portait le maillot lillois depuis 2019, s'est engagé avec le champion espagnol 2020-2021."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Un petit chèque pour Lille

A six mois de la fin de son contrat dans le Nord de la France, Reinildo a fait l'objet d'une approche de la part des Colchoneros ces dernières semaines. En négociations depuis plusieurs jours, ce transfert permet au LOSC de ne pas voir le latéral gauche mozambicain quitter le club sans la moindre indemnité.

Si le montant de l'accord n'a pas été communiqué, il se situerait autour de trois millions d'euros selon la presse espagnole. Apprécié par les Dogues où il est arrivée en 2019, Reinildo a notamment été sacré champion de France lors de la saison 2020-2021 devant le PSG.

"À aujourd’hui 28 ans, Reinildo quitte donc le LOSC pour rejoindre l’une des plus grandes écuries européenne, a salué Lille dans un communiqué. Personne au club n’oubliera son sourire, sa gentillesse, ainsi naturellement que ses performances sur le terrain. Bonne route à toi Reinildo !