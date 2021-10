Real Madrid: "Camavinga doit progresser", selon Ancelotti

Arrivé en fin de mercato en provenance de Rennes, Eduardo Camavinga s’est déjà bien intégré au sein de l’effectif du Real Madrid. En conférence de presse ce samedi, l’entraineur Carlo Ancelotti a néanmoins déclaré attendre encore plus de la part du milieu de terrain de 18 ans.

Auteur de débuts idylliques avec le Real Madrid avec un but et une passe décisive en six matchs toutes compétitions confondues, Eduardo Camavinga (18 ans) a déjà mis dans sa poche les supporters madrilènes. Malgré tout, son entraîneur Carlo Ancelotti n'est pas encore totalement satisfait du rendement du milieu français.

Avec bienveillance, l'entraîneur italien l'a fait savoir samedi en conférence de presse: "Il s'est très bien intégré, il a une très bonne personnalité, il a de grosses qualités. Mais il doit progresser. Dans le positionnement, par exemple, il peut encore mieux faire. Mais c’est normal, il est très jeune".

Ancelotti souligne "les grandes qualités" de Camavinga

Outre son désir de voir l’ancien Rennais progresser dans certains aspects de son jeu, le coach a pris soin de partager sa satisfaction de l’apport en énergie apporté par Camavinga depuis son arrivée: "Il a de grandes qualités, il a redonné de l'énergie à l'équipe, et c'est une bonne chose".

Il ne tient plus qu’au jeune joueur de suivre les conseils du "Mister" pour espérer devenir incontournable au Real Madrid. Et par la même occasion encourager Didier Deschamps à le rappeler en équipe de France. Car Eduardo Camavinga n'a pas refait d'apparition avec la tunique tricolore depuis ses trois matchs disputés en septembre et octobre 2020.