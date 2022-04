Liga: polémique en Espagne après un vilain tacle de Camavinga qui a blessé Martial

Anthony Martial est sorti blessé, dimanche lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Séville (2-3). Le Français, prêté par Manchester United, a été maladroitement taclé par son compatriote Eduardo Camavinga, pas sanctionné sur une action qui a fait polémique par-delà les Pyrénées.

Le choc au sommet en Liga entre le Séville FC et le Real Madrid, remporté par les Madrilènes et parachevé par un but décisif de l’inévitable Karim Benzema (2-3, 32e journée), a beaucoup fait parler dimanche soir en Espagne. Parce que le Real a pris une avance quasi définitive en tête du championnat, provisoirement quinze points devant le Barça (qui a deux matches de moins au compteur).

Parce que, aussi, Vinicius s’est vu refuser un but à la 76e minute après une décision arbitrale, confirmée après visionnage de la vidéo, des plus étonnantes – pour une main supposée, alors que le Brésilien avait clairement contrôlé le ballon de la poitrine. Parce que, enfin, Eduardo Camavinga a été à l’origine d’une nouvelle décision surprenante de l’arbitre espagnol Guillermo Cuadra Fernandez, après un tacle blessant au passage son coéquipier en équipe de France, Anthony Martial.

Martial blessé… et sanctionné

Un tacle très dangereux à la 39e minute du match, les deux pieds décollés et par derrière sur l’ailier français de Séville. Camavinga, déjà averti d’un jaune à la 31e, n’a pas reçu de nouveau carton. Pourtant mérité au vu de son geste défensif. Martial, lui, est un temps resté au sol, avant de devoir céder sa place à Rafa Mir. Pire, alors que la faute n’a pas été sifflée par l’officiel, ce dernier a même distribué un jaune à Martial pour avoir frappé le sol d’énervement avec une bouteille d’eau.

Dans des propos rapportés par Sport, qui a parlé de "scandale", l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n’a pas souhaité commenter cette action face aux médias, estimant que son joueur avait "touché le ballon". Celui de Séville, Julen Lopetegui, a lui martelé que la faute de Camavinga méritait "un second carton jaune évident".

"C’était un jaune clair et la seule personne qui ne l’a pas vu était l’arbitre"

"Il y avait 2-0 (à ce moment du match) et ils devaient avoir un homme en moins. Le match aurait été différent. C’était un jaune clair et la seule personne qui ne l’a pas vu était l’arbitre. Pas de chance. Ils auraient dû commencer la seconde période à dix", a-t-il insisté sur le site du club sévillan. "L’expulsion de Camavinga est très claire", a également pesté le milieu sévillan Ivan Rakitic.

Prêté par Manchester United depuis cet hiver, Anthony Martial était titulaire pour la 7e fois de la saison en Liga. Avec Séville, l’international tricolore (30 matches, 2 buts), qui a débuté en pointe dimanche soir, n’a marqué qu’une fois depuis janvier, en Ligue Europa. Son club n’a pas encore communiqué sur la nature de sa blessure.