Real Madrid: encore un forfait pour Benzema, à quelques semaines du Mondial avec les Bleus

Absent contre Séville le week-end dernier, et contre Leipzig mardi, Karim Benzema n'était toujours pas à l'entraînement ce samedi. Il est d'ores et déjà forfait contre Gérone ce dimanche en Liga, et demeure incertain face au Celtic en Ligue des champions mercredi.

Le Ballon d'or Karim Benzema suscite l'inquiétude ces derniers jours. L'attaquant madrilène, qui a ressenti une "fatigue musculaire" la semaine dernière au quadriceps de la jambe gauche, a manqué les deux derniers matchs du Real Madrid, contre Seville et Leipzig. Et il va "enchaîner" un troisième forfait contre Gérone, dimanche en Liga.

KB9 n'était en effet pas à l'entraînement des Merengue ce samedi. Le média Relevo, de son côté, l'annonce même incertain pour le match de Ligue des champions contre le Celtic, mercredi.

"Il n'est toujours pas à 100%"

Même si les absences qui se succédent pour Karim Benzema laissent planer un sentiment d'incertitude, Carlo Ancelotti s'est toutefois voulu rassurant devant la presse: "Hier, il s'est entraîné et après l'entraînement, il n'était pas à l'aise. Il a passé un test et tout s'est bien passé, il n'a aucun problème, a lancé l'Italien ce samedi. Mais nous devons prendre en compte le ressenti du joueur. Il n'est toujours pas à 100%".

Même si le Mondial (20 novembre-18 décembre) approche à grands pas, et que Didier Deschamps dévoilera sa liste le 9 novembre prochain, le Real Madrid ne se montre donc pas alarmant au sujet de son Ballon d'or. Si aucun retour n'est encore planifié, Karim Benzema se sait attendu au Mondial et ne devrait pas prendre le moindre risque d'aggraver sa petite blessure. Il ne devrait rejouer que lorsqu'il se sentira à 100%.