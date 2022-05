Real Madrid: Hazard s’est excusé auprès du joueur à qui il a fracturé le pied

Eden Hazard a envoyé un message d’excuse à Carlos Akapo, défenseur de Cadix dont il a fracturé le pied lors d’une intervention musclée, dimanche lors de la rencontre face au Real (1-1).

Eden Hazard (31 ans) avait mis un peu trop d’énergie sur le terrain pour son grand retour à la compétition après trois mois sans jouer, dimanche lors du match entre le Real et Cadix (1-1). Entré en jeu à la 64e minute à la place de Marco Asensio, le Belge a écopé d’un carton jaune dix minutes plus tard (74e) pour une intervention musclée sur Carlos Akapo, défenseur adverse. Il a asséné une violente semelle à son adversaire qui a publié les stigmates impressionnants de son pied ensanglanté sur les réseaux sociaux. Il s’était aussi interrogé sur la clémence de la sanction infligée à l’attaquant madrilène.

Un message audio sur WhatsApp

Le diagnostic médical lui donne quelques raisons d’en vouloir à Hazard et à l’arbitre de la rencontre, M.Mateu Lahoz. Les premiers examens ont en effet révélé une "fracture de la base des 2e et 3e métatarses du pied droit", une blessure qui l'éloignera des terrains pendant six à huit semaines. Selon l’émission El Partizado de Cope, Hazard s’est excusé auprès d’Akapo en lui envoyant un message audio sur WhatsApp.

L'ancien joueur de Lille traverse une nouvelle saison compliquée au Real Madrid en raison de nouvelles blessures, dont une fissure du péroné contractée en avril dernier qui lui a fait manquer deux mois de compétition. Avant cela, Ancelotti l’avait régulièrement placé sur le banc de touche au point que son dernier match officiel remontait au 19 février contre Alavès. Il pourrait enchaîner lors de la réception du Bétis Séville, dimanche (18h30) lors de la dernière journée de Liga, alors que le Real a officialisé son titre de champion d'Espagne depuis deux semaines.

Il peut aussi rêver de la finale de la Ligue des champions face à Liverpool, le 28 mai (21h) même s’il a été relégué dans la hiérarchie des attaquants au gré de ses méformes et problèmes physiques. Cette saison, Hazard a seulement disputé 23 matchs toutes compétitions confondues (un but). Un faible ratio qui suscite toujours son lot de critiques depuis sa signature en 2019 contre 115 millions d’euros en provenance de Chelsea. La semaine dernière, Carlo Ancelotti a confié qu’il comptait sur le Belge la saison prochaine alors que son contrat s’achève en 2024.

"Nous n’en avons pas parlé, a expliqué l’entraîneur au sujet de l’avenir de l’ancienne star des Blues. Son plan est assez clair: il reste et le fait avec beaucoup de motivation parce que cela ne s’est pas bien passé ces dernières années. Il reste pour montrer sa qualité."