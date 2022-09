Real Madrid: "J'ai envie de jouer dimanche", prévient Benzema

De retour à l’entraînement, Karim Benzema se sent suffisamment en forme pour postuler à une place sur le terrain dimanche, contre Osasuna, après trois semaines d’absence en raison d'une blessure.

Karim Benzema, absent des pelouses depuis sa blessure à la cuisse droite contractée début septembre, a repris l'entraînement avec ses coéquipiers mercredi. Absent depuis 22 jours, l’attaquant a effectué la séance complète avec le groupe et se dit prêt à jouer dimanche: "Je me sens très bien, à l’aise. J’ai envie de jouer dimanche", a-t-il déclaré à la presse espagnole. Le Real Madrid reçoit Osasuna dans le cadre de la 7e journée de Liga. Benzema s’est dit content de faire son retour au sein de l’équipe avant d’entamer un mois d’octobre exigeant (Liga, Ligue des champions), prélude à ce qui l’attend avec les Bleus à la Coupe du monde.

Benzema: "Je veux toujours en faire plus"

"J'ai beaucoup travaillé physiquement. Aujourd'hui, c'était mon premier entraînement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup couru et travaillé la force physique. A la maison, je me suis aussi entraîné", a-t-il ajouté. Immense favori pour le Ballon d’or qui sera remis le 17 octobre à Paris, Karim Benzema a reçu le Trophée Pichichi, décerné chaque année par le journal sportif Marca au meilleur buteur du championnat espagnol, ce mercredi. C’est la première fois que le Français décroche cette récompense. Le trophée lui a été remis dans le courant de la journée.

Benzema s’est rendu au théâtre Goya, où se tenait la remise des prix, juste après la séance d’entraînement du Real Madrid. Il en a alors profité pour remercier ses coéquipiers - "sans eux, je ne serais pas là aujourd’hui" - et dévoiler une partie de ses ambitions pour la saison: "Je suis très fier de mon travail. Je pense que cette année sera une année difficile, avec beaucoup d'enthousiasme, je veux toujours en faire plus. Je vais essayer d'en faire plus. Gagner la Liga, marquer beaucoup de buts et le plus important pour moi, m'amuser sur le terrain. Chaque année est différente, chaque année les rivaux veulent gagner la Liga, mais nous sommes forts."