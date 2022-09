Real Madrid: Benzema de retour à l'entraînement, à moins de deux mois du Mondial

Blessé depuis le début du mois de septembre, Karim Benzema est de retour sur les terrains. L'attaquant vedette des bleus et du Real Madrid a repris l'entraînement avec ses coéquipiers.

Karim Benzema est de retour. Après deux semaines d'absence, l'attaquant du Real et probable futur ballon d'or a fait son "come-back" sur les terrain d'entraînements. Si son cas n'inspirait pas une grande inquiétude en vue de la Coupe du monde, il est toutefois positif de le voir revenir aussi vite. Il va pouvoir enchainer et se préparer au mieux pour la Coupe du monde au Qatar, principal trophée qu'il manque à son immense palmarès.

Kanté a fait son retour, Pogba en avance sur sa récupération ?

La situation est assez critique pour l'Equipe de France qui compte une dizaine de blessés, à moins de deux mois de défendre son titre mondial. Chaque retour est un pas de plus vers l'avant. Ce mardi, c'est N'Golo Kanté qui faisait son retour sur les terrains d'entraînement de Chelsea, plus d'un mois après sa blessure aux ischios-jambiers. Un retour plus rapide que prévu qui augure de bonnes choses pour les Bleus.

Toujours ce mardi, Tuttosport annonçait que Paul Pogba était en avance sur son processus de récupération et qu'il espérait être prêt pour le déplacement à Lisbonne en Ligue des champions pour affronter le Benfica le 25 octobre.

Une reprise tardive, à moins d'un mois du premier match des bleus (22 novembre) mais qui lui permettrait de disputer quelques matchs. Pour rappel, le milieu de terrain tricolore n'a plus débuté le moindre match officiel depuis sa blessure mi-avril.

Le compte à rebours est lancé pour les Bleus, qui ont moins de deux mois pour retrouver une forme suffisante pour disputer une Coupe du monde.