Real Madrid: Ramos rend un bel hommage à Varane

Manchester United a trouvé un accord avec le Real pour l'arrivée de Raphaël Varane, qui quitte Madrid quelques semaines après Sergio Ramos. Le nouveau défenseur du PSG lui rend un bel hommage dans une story publiée sur ses réseaux sociaux.

Une page se tourne au Real Madrid: après dix ans de bons et loyaux service, Raphaël Varane quitte la Maison Blanche pour Manchester United. Le transfert, qui sera officiel après une période de quarantaine en raison du contexte sanitaire, est estimé à 50 millions d’euros. Arrivé en 2011, le champion du monde 2018 a disputé 360 matchs avec les Merengue, avec qui il a notamment remporté quatre Ligue des champions dont trois de suites.



Dans une story Instagram, Sergio Ramos, qui lui aussi a quitté le club pour rejoindre le Paris Saint-Germain, rend hommage à son ancien coéquipier. L’Espagnol a publié une photo où on le voit célébrer avec Raphaël Varane le titre de champion d’Espagne obtenu lors de la saison 2019-2020.

Sergio Ramos rend un bel hommage à Raphael Varane © Instagram

10 ans et 18 titres pour les deux hommes

Dans cet hommage, Sergio Ramos écrit également quelques mots élogieux envers le Français: "Cher Raphaël, je ne peux que te remercier pour ces années d’amitié, de camaraderie et de triomphes. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape qui sera surement passionnante. Si nous nous affrontons, ça sera toujours avec nos sélections nationales, n’est-ce pas? Prend soin de toi."



Ensemble, les deux hommes ont fait les beaux jours du Real Madrid: ils ont disputé 227 matchs et remportés 18 trophées, dont la Liga 2019-2020 et quatre Ligue des champions, dont un triplé historique entre 2016 et 2018.