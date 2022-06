Equipe de France: les félicitations de Mbappé à Benzema pour la Ligue des champions avec le Real

En marge de la rencontre de l'équipe de France contre le Danemark comptant pour la Ligue des Nations (vendredi à 21h), Kylian Mbappé s’est exprimé sur les prochaines échéances des Bleus mais aussi sur le récent sacre européen de Karim Benzema avec le Real Madrid.

La saison 2021-2022 achevée, les sélections nationales reprennent leurs droits en ce mois de juin. L'équipe de France ne déroge pas à la règle et réunit ses joueurs des quatre coins de l’Europe. Seul Karim Benzema est arrivé un peu plus tard que ses coéquipiers à Clairefontaine, finale de Ligue des champions oblige. Auréolé de son cinquième sacre européen avec le Real Madrid, Benzema a reçu un accueil digne de ce nom lors de son arrivée au château.

Éliminé par le Real Madrid en huitième de finale avec le PSG, Kylian Mbappé a tenu à féliciter son coéquipier en sélection pour ce nouveau titre: “Félicitations, félicitations. C’est toujours dur de gagner des titres donc il faut jamais négliger quand on en gagne un. En plus lui c’est la cinquième fois donc félicitations à lui.”

Après l’accolade avec le goleador madrilène lors de son arrivée, Mbappé glisse un nouveau message à celui qui aurait pu devenir son coéquipier au sein du Real Madrid avant qu’il n’annonce sa prolongation au PSG. Après cette décision controversée - surtout de l’autre côté des Pyrénées, Mbappé s’était attiré les foudres de certains joueurs du Real Madrid sur les réseaux sociaux. Une photo postée par “KB9” sur Instagram avait aussi semé le doute quant à sa relation avec le Golden Boy de Bondy. Benzema s’était ensuite empressé de désamorcer la polémique.

Mbappé et Benzema réunis sous le même maillot, les Bleus abordent la Ligue des Nations avec toutes leurs forces vives. Cette compétition, toujours en quête de légitimité, trouve grâce aux yeux de Mbappé qui compte bien refaire le coup de l’automne 2021: "C’est la Ligue des Nations, on va essayer de la gagner, de donner du plaisir aux gens et d’en prendre. C’est la dernière ligne droite de la saison. On a accumulé beaucoup de matchs mais on va être prêts pour essayer de gagner les matchs et de se qualifier une nouvelle fois pour le Final Four, appuie l’attaquant parisien. La Ligue des Nations, c’est par chapeau et il n’y a que des bonnes équipes. On ne joue que des bonnes équipes, il n’y a pas de poules faciles. Maintenant c’est à nous de garder notre marche en avant. On est les tenants du titre, on a une Coupe du monde qui arrive, je pense qu’il n'y a pas mal d'enjeux autour de ces matchs qui paraissent…(il cherche ses mots) ‘oui c’est que la Ligue des Nations’ mais non on peut préparer la Coupe du monde, on peut défendre notre titre donc c’est quand même des matchs importants."

La France a quatre matchs au programme, dont le premier dès ce vendredi (21h) contre le Danemark, que les Bleus "vont souvent voir ces prochains mois", plaisante Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront en effet les Danois le 25 septembre pour le match retour avant de remettre le couvert le 26 novembre dans le groupe D de la Coupe du monde. La Croatie sera également deux fois au programme le 6 et 13 juin, entrecouper par une rencontre face à l’Autriche le 10 juin.