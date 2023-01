Real Madrid: la prolongation de Benzema jusqu'en 2024, ce serait bouclé

Après avoir annoncé sa retraite internationale, Karim Benzema serait tombé d'accord avec le Real Madrid pour une prolongation d'une année supplémentaire de son contrat, qui prenait fin en juin 2023 au Real Madrid.

Karim Benzema (35 ans) va prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le Real Madrid, et signer jusqu'en 2024. Au club depuis 2009, l’attaquant français ne se voyait pas quitter la maison qui l’a accueilli à l’issue de la saison, alors que son contrat prenait fin en juin. Surtout qu’il a toujours exprimé le désir de finir sa carrière en Espagne. Restait à trouver un terrain d’entente avec le club madrilène.

C’est désormais chose faite si l’on en croit les informations de Footmercato. L’officialisation devrait intervenir rapidement. Benzema n'avait pas souhaité se prononcer sur son éventuelle prolongation au Real en marge de la Supercoupe d’Espagne.

Une saison plus délicate

Karim Benzema a tout gagné avec le Real Madrid et sort d'une saison de rêve: Ligue des champions et championnat d’Espagne, titres de meilleur buteur et de meilleur joueur d’Espagne. Meilleur buteur (15) et meilleur joueur de la Ligue des champions, auteur de 44 buts en 46 matches avec son club, Benzema a porté le Real vers sa 14e Ligue des champions. En décrochant le Ballon d’or en 2022, il est entré dans une autre dimension.

Malheureusement pour lui, la saison 2022-2023 n’a pas commencé sur les mêmes bases. "KB9" a vécu une première moitié de saison décevante, tronquée par des blessures à répétition. Le capitaine du Real a joué moins de la moitié des matchs de son équipe et n’avait inscrit que six buts en Liga avant de renouer avec la compétition. Il en a inscrit trois depuis, contre Valladolid (2-0) et Villarreal (1-2), et semble retrouver la pleine possession de ses moyens. Il n’a toutefois pas su empêcher la défaite de son équipe contre le Barça dimanche, en Supercoupe d’Espagne.