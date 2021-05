Real Madrid: "Merci frérot", Benzema et les stars du vestiaire rendent hommage à Zidane

Le Real Madrid a annoncé ce jeudi le départ de Zinedine Zidane. Dans la foulée, les joueurs du club merengue ont rendu hommage à leur entraîneur français sur les réseaux. Du capitaine Sergio Ramos à Karim Benzema, les cadres ont tous salué la "légende".

Zinedine Zidane a quitté officiellement ce jeudi son poste d'entraîneur du Real Madrid. Pour son deuxième passage à la tête du club merengue, le technicien français a remporté la Liga 2020 mais n'a pas réussi à ajouter une nouvelle Ligue des champions à son palmarès, après un triplé réalisé entre 2016 et 2018.

"Merci frérot" lance Benzema

Pas de quoi écorcher son statut de légende du club. Rapidement, les cadres du Real Madrid ont rendu hommage à leur entraîneur. "Merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté tant sur le plan collectif que personnel, a lâché Karim Benzema sur son compte Instagram. Je suis fier et honoré d'avoir pu avancer et grandir auprès de l'homme que tu es".

Actuellement avec l'équipe de France à Clairefontaine, Benzema a accompagné son post des hastags "légende " et "king". "ZZ, le seul et l'unique. Je te souhaite le meilleur. Tu le mérites, tu l'as gagné, a commenté lui le capitaine Sergio Ramos, sur son compte Instagram. Profite de la vie, profite de ta famille. Un gros câlin, coach. Merci."

"Coach, ça a été un grand honneur de jouer pour vous et de gagner à vos côtés. Tu es grand. Bonne chance", a partagé Luka Modric, également sur Instagram. "Merci pour tout, coach. Je lui dois une grande partie de qui je suis. Admiration éternelle", a commenté Casemiro, autre soldat de Zinedine Zidane au cours des différentes conquêtes de l'entraîneur français avec le Real Madrid.

Le très bel hommage de Varane

"Cela a été un plaisir. Merci Zizou", a commenté lui Toni Kroos, dans un message plus concis. Tout le contraire de Raphaël Varane, qui a écrit un joli texte en l'honneur de Zidane. "Depuis mon arrivée à Madrid il y a dix ans, tu as été plus qu'un simple coach, un mentor. Tu m'as aidé à me développer en tant que joueur et en tant qu'homme, remercie le champion du monde 2018. Tu as su mener cette génération dorée vers les sommets (et plusieurs fois). Je ne pourrais jamais assez te remercier pour tous les conseils que tu m'as donnés, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. Encore merci, Boss!".

Tout le vestiaire du Real Madrid a unaniment salué le départ de Zidane, alors que la presse spécule désormais sur sa succession. Un temps annoncé comme le favori, Massimiliano Allegri devrait rejoindre la Juventus ces prochaines heures. La piste interne menant à Raul a souvent été évoquée ces dernières semaines. Antonio Conte a discuté avec les dirigeants du club. Une chose est sûre: après avoir marqué de son empreinte le club en tant que joueur, Zidane aura réussi sa mission sur le banc de touche madrilène.