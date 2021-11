Real Madrid: Pérez défend encore la Super League et allume l'UEFA

Comme le Barça et la Juventus Turin, le Real Madrid continue d'appeler à une réforme du football européen et à la création d'une Super League. Florentino Pérez a une nouvelle fois défendu ce projet ce samedi, tout en se payant l'UEFA.

Il n’en démord pas. Lors de l’assemblée générale du Real Madrid organisée ce samedi, Florentino Pérez a réaffirmé son envie de réformer les compétitions européennes, toujours convaincu que le projet de Super League est une excellente idée. La meilleure, selon lui, pour l'avenir du football. "L’épidémie de coronavirus nous a fait vivre l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du football. La Super League n'est pas seulement une nouvelle compétition. C'est bien plus. Il s'agit de changer la dynamique du football. C'est la liberté. C'est le projet qui va enfin protéger le fair-play financier", a martelé le président du Real. Avec la Juventus et le FC Barcelone, son club est l’un des derniers à ne pas avoir pris ses distances avec la Super League.

En avril, ces trois mastodontes avaient annoncé, avec neuf autres équipes, la création d’une compétition lucrative et privée basée sur le principe d'un championnat fermé, visant à supplanter la Ligue des champions. Mais le château de cartes s’était rapidement effondré sous la pression politique et populaire. Menacés par l’UEFA d’être exclus de toute compétition européenne, Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, l’Atlético, l'Inter Milan et l'AC Milan avaient jeté l’éponge. Fin septembre, l'UEFA a aussi décidé d'annuler toutes les procédures disciplinaires prises contre les mutins de la Super League, se pliant à une décision de justice d’un tribunal de Madrid. Pas de quoi apaiser les tensions entre l’instance européenne et le Real.

"Il faut rappeler à l'UEFA ce qu’est le Real"

"L'UEFA a nié tout dialogue avec la Super League et a raconté une fausse histoire. Il n'est pas acceptable que le président de l'UEFA (Aleksander Ceferin, ndlr) insulte le président de l'un des clubs les plus importants de l'histoire. Ces menaces et pressions n'ont eu aucun effet sur trois clubs (le Real, le Barça et la Juve), qui travaillent pour que le football continue d'intéresser les nouvelles générations. (...) Il faut rappeler à l'UEFA ce qu’est le Real Madrid. C'est le club le plus titré de l'histoire du football et il a veillé sur les traditions du football quand elles étaient en danger", a insisté Florentino Pérez, pour qui la Super League est l’assurance d’avoir à l'avenir "un football plus compétitif et solidaire". Il n’a pas pu s’empêcher non plus de tacler le fonctionnement de l’UEFA.

"Il y a des fédérations qui ont un vote et qui ne font même pas partie de l'Europe. Il y a aussi des pays que nous aimons beaucoup, comme Andorre ou Saint-Marin, dont le vote autant que celui de l'Allemagne alors qu’ils ont beaucoup moins de population...", a-t-il appuyé. Avant de conclure : "Nous ne céderons pas."