Real Madrid: sans complexe, Camavinga se dit prêt à "jouer encore plus"

Alors qu’il termine sa première saison sous le maillot du Real Madrid, Eduardo Camavinga s’est confié à BeIN Sports sur les derniers mois passés avec les Merengue. Malgré un manque de temps de jeu, l’ancien Rennais, qui se définit comme le membre d’une "génération sans complexe", assure qu’il va continuer à travailler pour, à terme, s’imposer dans l’entrejeu madrilène.

Avec une finale de Ligue des champions à jouer ce samedi contre Liverpool au Stade de France, la saison du Real Madrid n’est pas tout à fait terminée. Mais, pour Eduardo Camavinga, l’heure est déjà au bilan de sa première année sous le maillot des Merengue. Arrivé de Rennes à la toute fin du mercato estival, le 31 août dernier, l’international français (neuf sélections) a joué beaucoup de matchs (39 toutes compétitions confondues) mais moins de la moitié en tant que titulaire (16).

"J’aurais espéré faire mieux, par rapport à mon temps de jeu, j’aurais aimé beaucoup jouer, a-t-il concédé dans un entretien accordé à BeIN Sports. Ce sont de bons premiers mois, je les prends, mais il faut continuer à travailler, il ne faut pas s’arrêter sur ça. Faire mieux que cette année, jouer encore plus. Je vais tout faire au quotidien pour remplir ces objectifs."

"Les potes de mon frère disent qu’on est une génération d’impolis, qu’on a peur de rien."

Le respect des légendes

À seulement 19 ans, le Français doit faire face à la concurrence de Casemiro, Kroos et Modric, un trio bien installé au Real. "Il faut profiter de l’instant présent et des milieux légendaires qu’il y a ici, ils ne sont pas encore sur la fin, estime le Français. Après, on verra comment ça va se passer. C’est une concurrence vraiment saine, même quand je joue, ils me donnent des conseils."

Malgré un profond respect pour les plus anciens, Camavinga estime faire partie d’une génération de jeunes joueurs qui ne reculent devant rien. "Les potes de mon frère disent qu’on est une génération d’impolis, qu’on a peur de rien. Les nouvelles générations sont surclassées tôt, on a l’habitude de jouer avec les plus grands donc c’est pour ça qu’on a pas peur. On est impolis dans le sens où, s’il y a un ancien et qu’on peut aller le dribbler, on va y aller sans complexe, ou même lui mettre un coup. C’est comme ça, c’est le foot."