Équipe de France: comment expliquer l’absence de Camavinga dans la liste de Deschamps?

Malgré l’absence de Paul Pogba, blessé, Eduardo Camavinga n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Ce jeudi, le sélectionneur lui a préféré Boubacar Kamara, un choix qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

Didier Deschamps a tranché. En l’absence de Paul Pogba, blessé au mollet, une place était à prendre dans l’entrejeu de l’équipe de France pour le prochain rassemblement des Bleus, et c’est Boubacar Kamara qui a décroché la timbale. Appelé pour la première fois avec les "grands", le milieu de terrain marseillais a remporté le duel qui s’était vraisemblablement dessiné avec l’un de ses coéquipiers chez les espoirs, Eduardo Camavinga, tous les autres milieux de terrain appelés (Guendouzi, Tchouaméni, Kanté et Rabiot) possédant semble-t-il une longueur d’avance dans l’esprit de Deschamps.

Au regard de ses performances avec le Real Madrid, le milieu de terrain de 19 ans, dont la dernière sélection remonte au 14 octobre 2020 en Ligue des nations contre la Croatie, aurait pu prétendre à une place dans le groupe pour les quatre matchs des Bleus en Ligue des nations en juin. Son absence a d’ailleurs été très commentée, notamment sur les réseaux sociaux. Rarement titulaire (16 apparitions dans le onze sur ses 38 matchs joués toutes compétitions confondus) mais très souvent excellent quand il entre en jeu, l’ancien Rennais n’a pas passé le cut, malgré des performances remarquées par Didier Deschamps.

Deschamps loue pourtant ses performances avec le Real

"Il est souvent intéressant en rentrant, il amène beaucoup de peps et d’énergie. Il est dans un club champion d’Espagne et qui va jouer la finale de la Ligue des champions, a loué le sélectionneur en conférence de presse ce jeudi. Il fait partie des joueurs qui auraient pu être là, comme d’autres. Pour une première saison au Real, en tenant compte de la concurrence, il a amené beaucoup de détermination quand on a fait appel à lui."

"Comme tous les jeunes joueurs dans les grands clubs, plus ils ont de temps de jeu pour s’aguerrir, mieux c’est."

Comme il l’a lui-même indiqué devant les journalistes, le fait que Camavinga fasse également partie de la sélection espoirs a peut-être également joué dans la décision de Deschamps. L’ancien Rennais fait d’ailleurs partie des 23 joueurs convoqués par Sylvain Ripoll pour les trois derniers matchs de qualifications à l’Euro espoirs 2023.

Un problème de temps de jeu ?

À écouter le sélectionneur, son manque de temp de jeu - il joue en moyenne 43 minutes par match depuis le début de la saison - a également pesé dans ce choix. "Comme tous les jeunes joueurs dans les grands clubs, plus ils ont de temps de jeu pour s’aguerrir, mieux c’est. Mais, quand on est dans un très grand club avec des objectifs et une concurrence avec des internationaux, c’est la partie négative", a indiqué Deschamps.

L'obligation d'appeler Kamara rapidement face à la concurrence du Sénégal?

Voir Kamara être appelé maintenant n’a peut-être rien d’anodin non plus. Comme révélé par L’Équipe il y a quelques semaines, le polyvalent Marseillais suscitait un fort intérêt de la sélection sénégalaise. Aliou Cissé, le sélectionneur des champions d’Afrique en titre, avait même pris contact avec le Marseillais pour le convaincre de jouer sous le maillot des Lions de la Téranga. Cette cour n’aurait pas laissé insensible Kamara et, d’après L'Equipe, il avait même donné son accord de principe pour rejoindre, à terme, les coéquipiers de Sadio Mané. Cette donne aurait-elle accéléré la décision de Deschamps, soucieux de ne pas laisser filer un tel talent?

"A aucun moment je ne sélectionne un joueur pour l'empêcher d'avoir un deuxième choix, a balayé Deschamps en conférence de presse ce jeudi. Mais, à partir du moment où le joueur a une position claire, celle d'être un international français, il n'y a pas de discussion à avoir." Kamara aura quatre occasions, contre le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin et 13 juin), et l’Autriche (10 juin) en Ligue des nations, pour prouver que Deschamps a eu raison de lui accorder sa confiance.