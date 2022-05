Espoirs: les Bleuets avec Camavinga et quelques nouveaux visages

Non sélectionné par Didier Deschamps ce jeudi, Eduardo Camavinga fait partie des 23 joueurs en équipe de France Espoirs. Les Bleuets accueilleront la Serbie le 2 juin avant de se déplacer en Arménie le 6 juin dans le cadre des qualifications à l’Euro Espoirs.

Malgré sa non-sélection en équipe de France, Eduardo Camavinga portera tout de même le maillot frappé du coq. Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, a fait appel au milieu de terrain du Real Madrid. Le Merengue sera notamment accompagné de Maxence Caqueret (Lyon) et Sofiane Diop (Monaco) dans l’entrejeu français.

Sylvain Ripoll s’appuie sur ses hommes forts, habitués du groupe Espoirs. Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo ou encore Mohamed Ali Cho animeront le front de l’attaque. Au milieu, outre la présence de Camavinga et Caqueret, Joris Chotard (Montpellier) et Enzo Le Fée (Lorient) ont été reconduits.

Fofana de retour

Derrière, c’est le retour des blessés. Quentin Merlin (Nantes), initialement convoqué en mars dernier, avait dû déclarer forfait après un coup reçu contre Lille. Il aura une autre occasion de se montrer lors de ce rassemblement. Wesley Fofana (Leicester) fait son grand retour en sélection après plus d’un an d’absence à cause d’une fracture du péroné qui l’a tenu éloigné des terrains six mois.

Sylvain Ripoll a également décidé de lancer de nouveaux joueurs. Certains pensionanires de Ligue 2 vont connaître leur premier rassemblement en Espoir. C’est le cas des Havrais Yahia Fofana, nommé pour le titre de meilleur gardien et Mathis Abline, nommé parmi les plus beaux buts de la saison en Ligue 2. Un ancien pensionnaire de la L2 va lui aussi découvrir les joies de Clairefontaine: Manu Koné, ancien Toulousain qui fait aujourd'hui les beaux jours du Borussia Mönchengladbach.

Les Bleuets accueilleront la Serbie le 2 juin prochain au stade des Alpes (Grenoble) avant de se déplacer à Erevan pour y défier l’Arménie pour le compte des qualifications à l’Euro Espoir, qui se déroulera du 23 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. Pour l’heure, les joueurs de Ripoll sont en tête de leur groupe avec six points d’avance sur l’Ukraine, à trois matchs du terme.