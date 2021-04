Real Madrid: Seul candidat, Florentino Perez reste président jusqu'en 2025

Seul candidat déclaré aux élections présidentielles du Real Madrid à l'issue de la date butoir, Florentino Perez va connaître un nouveau mandat, l'amenant jusqu'en 2025 à la tête du club madrilène.

Le suspense était maigre. Florentino Perez restera le président du Real Madrid jusqu'en 2025. L'actuel homme fort de la "Maison Blanche" est le seul candidat à s'être présenté avant la date butoir, fixée à ce lundi soir. Après un premier passage au club entre 2000 et 2006, Perez est désormais en poste depuis 2009.

Perez va pouvoir inaugurer le nouveau Bernabeu

C'est un nouveau mandat qui s'annonce donc pour Florentino Perez, le sixième à la tête du club, à 74 ans. Le président du Real Madrid pourra ainsi inaugurer le nouveau Santiago Bernabeu, actuellement en travaux, et qui doit être livré d'ici fin 2022 ou début 2023. Le stade rénové devrait à l'avenir garantir plus de 200 millions d'euros de revenus annuels en plus de la billetterie habituelle et de ce qui en découle. Un toit rétractable permettra la tenue d'autre événements que les matchs du Real Madrid.

Mais le contexte économique difficile, lié à la pandémie de coronavirus, sera forcément un défi pour le Real Madrid de Florentino Perez. Le budget annuel du club merengue a déjà été réduit de près d'un tiers. Une nouvelle baisse de salaires a été demandée récemment aux joueurs comme en informe As.

Reste à savoir aussi quel pourrait être le prochain grand coup du Real Madrid sur le mercato. Erling Haaland et Kylian Mbappé sont régulièrement cités par la presse espagnole comme des candidats. Ces signatures ont été fixées comme des objectifs prioritaires par Florentino Perez. Le président madrilène devra aussi gérer la prolongation de plusieurs joueurs, dont celle de son capitaine Sergio Ramos.