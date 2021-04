Barça: l’échange étonnant entre Alba et Piqué sur une éventuelle victoire en Coupe du Roi

Lors d’une conversation captée par un média espagnol, Gerard Piqué tente de remotiver son coéquipier Jordi Alba après la défaite du Barça face au Real Madrid (2-1) samedi, en lui assurant qu’ils remporteront la finale de la Coupe du Roi, samedi contre Bilbao. Mais Alba n’a pas l’air très convaincu.

Au Barça, l’optimise n’est plus vraiment de rigueur. Alors que le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain le mois dernier, n’a plus que la Liga et la Coupe du Roi à jouer dans cette fin de saison, les Blaugrana ne semblent pas des plus confiants pour la suite. Après leur défaite samedi soir lors du Clasico face au Real Madrid (2-1), les caméras et les micros de Deportes Cuatro ont capté un échange qui en dit long entre Gerard Piqué et Jordi Alba.

Bilbao, déjà bourreau du Barça cette saison

Au sujet de la finale de Coupe qu’ils vont disputer contre l’Athletic Bilbao samedi (21h30), le défenseur central espagnol y assure à son coéquipier : "Ne t’inquiète pas, on va gagner. Nous allons gagner cette Coupe, c’est sûr, allez." A cela, le latéral ibérique répond un étonnant : "Je ne sais pas. Je ne sais pas". Si les Basques ont été les bourreaux des Catalans en Supercoupe d’Espagne cette saison (2-3 a. p.), ce manque de confiance dans le camp du Barça peut tout de même paraître surprenant.

Bilbao n’est que onzième de Liga, à 28 points des coéquipiers de Lionel Messi, et semble être un adversaire largement abordable sur le papier. Devancé de peu par l’Atlético de Madrid (+2 points) et le Real Madrid (+1 point), le Barça est actuellement troisième du championnat, et toujours en course pour le titre de champion d’Espagne à la fin de la saison à huit journées du terme.

Samedi, Antoine Griezmann, Clément Lenglet ou encore Ousmane Dembélé tenteront d’apporter aux Catalans leur première Coupe du Roi depuis la saison 2017-18, et d’améliorer le record du club dans la compétition avec un 31e trophée.