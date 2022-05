Benzema attaque en justice le militant d’extrême-droite Damien Rieu

Karim Benzema a porté plainte contre Damien Rieu, militant d’extrême-droite pour le parti d’Eric Zemmour, Reconquête. Il le poursuit pour diffamation publique après la publication de deux tweets en 2020.

Karim Benzema n’est pas seulement incisif sur le terrain sportif, il l’est aussi sur celui de la justice. L’attaquant du Real Madrid - encore buteur mercredi face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des champions - a porté plainte contre Damien Rieu, militant du parti d’extrême-droite d’Eric Zemmour, Reconquête. Il le poursuit pour diffamation publique après la publication de deux tweets.

Deux messages datant de 2020

Le premier date du 23 octobre 2020. "Intéressant de découvrir que Benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné, avait écrit l’ancien membre du Rassemblement National. Vivement que la justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de Bron." Il faisait ainsi référence à une opération menée chez l’imam Nourdine Mamoune trois jours après l’assassinat du professeur Samuel Paty et qui n’avait débouché sur aucune poursuite. Il y faisait aussi référence à Bron, ville d’où est originaire Benzema.

L’ancien porte-parole du groupuscule d’extrême-droite Génération Identitaire (dissous depuis) avait publié un autre message un mois plus tard juxtaposant une photo de Benzema avec le doigt en l’air (signe de foi dans l’Islam) aux côtés de djihadistes effectuant le même geste. "Je crois que Benzema veut nous faire passer un message", avait écrit Rieu. Un an et demi plus tard, Me Sylvain Cormier, avocat du joueur, a porté l’affaire devant la justice.

Rieu est convoqué le 23 mai au tribunal de Lyon en vue d’être mis en examen. Ce dernier a déjà réagi sur Twitter mardi: "Karim veut me faire taire… Dites-lui que j’ai gagné tous mes procès." Le dossier en est au stade de l’instruction. "Je ne veux pas encore parler du fond de l’affaire pour l’heure, mais de ce que j’en vois sur la convocation, la diffamation me semble très difficilement caractérisable dans ce cas-là", a déclaré son avocat, Me Pierre-Vincent Lambert au Parisien.