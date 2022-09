Real Madrid: Vinicius et Rodrygo répondent à la polémique et aux insultes racistes

Vinicius, attaquant du Real Madrid, a publié une nouvelle photo de sa danse avec Rodrygo lors du derby très chaud face à l’Atlético de Madrid (1-2), dimanche.

Vinicius n’est pas du genre à se laisser impressionné. L’attaquant brésilien a publié une nouvelle photo de sa danse avec Rodrygo lors du derby madrilène remporté dimanche (1-2). Une scène qui lui a valu des sifflets et des insultes du public du Wanda Metropolitano. Avant la rencontre, l’ailier brésilien avait aussi été la cible d’insultes racistes de la part de supporters de l’Atlético.

Il y a une semaine, il s’était retrouvé dans le collimateur de joueurs de Majorque pour voir célébré son but par une danse. Vendredi, à la veille de la rencontre, Koke, capitaine de l’Atlético, l’avait alors mis en garde. "S'il marque et décide de danser, (...) il y aura du chahut, c'est sûr", avait-il lancé. La veille, Pedro Bravo, agent de joueurs avait incité Vinicius à arrêter de "faire le singe". Des propos considérés comme racistes et dénoncés par de nombreux joueurs et compatriotes de Vinicius qui avait, alors, prévenu: "Moi, je ne vais pas m’arrêter (de danser, ndlr)."

"Danse où tu veux"

Effectivement. Toutes ces menaces n’ont pas vraiment fonctionné sur Vinicius, qui a bien exécuté quelques pas de danse avec Rodrygo sur l’ouverture du score. Dimanche, il a complètement assumé ses petits pas en publiant une photo de son duo avec son compère sur les réseaux sociaux, avec cette légende: "danse où tu veux". Il a aussi diffusé plusieurs passages d'un chant de supporters du Real Madrid en réponse à des personnes l’apostrophant sur Twitter.

En l’absence de Karim Benzema, blessé à un genou, le Real Madrid a enchaîné une sixième victoire consécutive en Liga et pointe en tête avec deux points d’avance sur le FC Barcelone.