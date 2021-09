Real Madrid: Vinicius explique pourquoi il est un autre joueur avec Ancelotti

Interrogé par AS sur sa relation avec Carlo Ancelotti, le Brésilien Vinicius a reconnu que l’entraîneur italien était bien à l’origine de son explosion cette saison avec le Real Madrid.

Le Real Madrid a poursuivi sa marche en avant en Liga en corrigeant le Celta Vigo (5-2) dimanche, grâce à un triplé de Karim Benzema. Les supporters madrilènes ont aussi pu goûter à un nouveau but de Vinicius, son quatrième de la saison, soit seulement un de moins que le Français. Longtemps moqué pour sa maladresse face au but, l’attaquant brésilien affiche une forme étincelante depuis le début de la saison.

"Il joue très bien, il a énormément de qualités, il est très efficace... En ce moment, c'est un joueur de très haut niveau, oui. C'est un joueur qui réalise un très bon début de saison, il aide beaucoup ses coéquipiers, il montre ses qualités... Maintenant, il doit continuer, rien de plus. Là, il est en pleine confiance, il montre du sang-froid face aux cages, et il doit continuer", a salué Carlo Ancelotti, l’entraîneur, après la rencontre.

Cette nouvelle réussite face au but, Vinicius la doit en partie au technicien italien et à son staff: "C'est le fruit d'un travail acharné, de nombreuses heures d'entraînement à Valdebebas, a reconnu Vinicius à l’occasion d’un entretien en longueur accordé au quotidien As. Depuis que je suis arrivé à Madrid, j'ai toujours dit que le temps viendrait où je marquerais beaucoup de buts d'affilée. Depuis le début de la saison, je me sens très bien. J'ai la confiance que me donne l'entraîneur et tout le staff technique. Cette confiance me fait penser que je peux échouer, et que si c'est le cas, je réessayerai…"

Vinicius: "J'ai travaillé dur pendant les vacances"

Convaincu du potentiel hors-norme de son attaquant, Carlo Ancelotti s’est permis de lui distiller quelques conseils pour lui permettre d’améliorer son jeu et son efficacité en un temps record: "Ce qu’il me dit c’est qu’il est préférable de jouer en une ou deux touches de balle avant de conclure. C’est mieux pour moi, et les stats sont là pour en attester. J’ai cette pensée dans ma tête. Nous nous créons plus d’occasions et marquons aussi davantage. L'entraîneur a beaucoup travaillé avec moi à Valdebebas et il m'aide à m'améliorer."

D’autres paramètres expliquent la réussite actuelle de Vinicius, comme son positionnement sur le terrain. "L'entraîneur essaie de tirer le meilleur de chacun d'entre nous, en nous donnant confiance là où il sait que nous pouvons donner plus. Avec Eden et Karim, nous avons beaucoup combiné contre le Celta et cela a été la clé de la bonne victoire que nous avons obtenue contre les Galiciens."

Vinicius se plaît à répéter à ses coéquipiers du vestiaire que la clé de son retour au plus haut niveau est la venue de Carlo Ancelotti cet été, rapporte Marca. Mais son rayonnement sur le terrain est aussi le fruit d’un travail physique acharné cet été en prévision de la saison. "C'est vrai. J'ai travaillé dur pendant les vacances, a-t-il admis. Je mange bien et je prends soin de moi. Vous pouvez le voir lorsque vous assistez aux matchs. Je fais ce qu'il faut pour réaliser une bonne saison après quatre ans ici. Je vais réussir et me battre pour cet objectif."