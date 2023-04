Real Madrid: Vinicius Junior victime d'un nouvel acte raciste à Gérone

Violemment pris à partie depuis le début de la saison par les fans adverses, Vinicius Junior a une nouvelle fois été victime d'insultes mardi lors de la défaite du Real Madrid à Gérone en Liga. Un supporter a été filmé en train d'imiter un singe.

Encore et toujours les mêmes problèmes dans le football espagnol. Comme trop souvent cette saison, Vinicius Junior a été victime d’insultes mardi soir lors de la défaite du Real Madrid sur le terrain de Gérone (4-2), à l’occasion de la 31e journée de Liga.

Des attitudes haineuses depuis le début de saison

Comme le rapporte le quotidien AS, l’attaquant brésilien a été pris pour cible par des supporters de Gérone, en particulier à la 37e minute de jeu lorsqu’il a été averti par l’arbitre pour provocation. Après avoir subi un tacle, il s'est chauffé avec des joueurs adverses, l'arbitre et les tribunes, en montrant son écusson de champion du monde des clubs sur le maillot.

Une partie du public aurait alors entonné des chants insultants ('Tonto, tonto', 'Idiot, Idiot') contre l’ailier de 22 ans. Vidéos à l'appui, AS ajoute qu'un supporter présent dans les tribunes de l'Estadi Montilivi a également été filmé en train d'imiter un singe.

Depuis plusieurs mois, Vinicius est victime d’attitudes de plus en plus décomplexées et haineuses. En janvier, un mannequin à son effigie avait ainsi été retrouvé pendu à un pont de Madrid avant le derby Real-Atlético. Sifflé dans de nombreux stades par des supporters, Vinicius subit aussi des chants racistes, comme à Valladolid ou Majorque. Certains de ces incidents font l'objet d'enquêtes judiciaires.