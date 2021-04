Mercato: Benzema sur le point de prolonger avec le Real

La presse espagnole annonce ce vendredi que Karim Benzema et le Real Madrid ne serait plus très loin d’un accord pour prolonger l’attaquant français.

A l’inverse de Lucas Vazquez et Sergio Ramos dont les prolongations se font encore attendre, le Real Madrid serait sur le point de finaliser celle de Karim Benzema. Lié avec le club madrilène jusqu’en juin 2022, le buteur français pourrait rapidement prolonger d’une année supplémentaire, jusqu’en 2023, selon les informations révélées ce vendredi par le journal Marca.

Auteur de 25 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues, Karim Benzema porte l’équipe madrilène cette saison. Si le Real reste en course pour le titre en Liga et s’est qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions, c’est notamment grâce aux prestations de son buteur de 33 ans.

Une signature avant la fin de saison?

Si rien n’a pour le moment été officialisé ou acté, l’ancien de l’OL et la direction madrilène se trouveraient déjà presque en totale harmonie. La signature d’un nouveau contrat pourrait même intervenir avant la fin de saison selon le quotidien ibérique.

Arrivé au Real en 2009, Karim Benzema s’y plait et n’a jamais eu de problème pour prolonger avec le club du président Perez. Avec une extension d’un an, le nouveau contrat de "KB9"resterait dans les clous de la politique mise en place par le dirigeant madrilène qui souhaite prolonger ses stars vieillissante année par année.

"Mon plan c’est de travailler jour après jour à Madrid. Je profite de chaque entraînement, de chaque match, avait lancé le buteur de 33 ans face à la presse avant le huitième de retour de Ligue des champions face à l’Atalanta. C’est vrai que j’ai un contrat jusqu’en 2022 mais comme je le dis toujours, ma porte est ouverte si le président veut me prolonger."

Il ne faudra finalement pas attendre très longtemps avant de voir Karim Benzema joindre le geste à la parole. Ne manque désormais plus que l’officialisation et le buteur va pouvoir se concentrer sur la demi-finale de Ligues des champions (aller le 27 avril, retour le 5 mai) contre Chelsea. L’occasion pour le Français de mettre le Real sur la route d’un quatrième sacre continental sous les ordres de Zinedine Zidane, lui aussi en fin de contrat en 2022. Et de repousser un peu plus l'hypothèse d'un retour à l'OL.

