Real-Villarreal: "Des mensonges blessent plus que les coups", la contre-attaque de Baena après l'agression de Valverde

Alex Baena a publié lundi un communiqué où il dément les faits qui lui sont reprochés et qui ont entraîné son agression par le milieu Federico Valverde. Le joueur de Villarreal a aussi confirmé avoir porté plainte auprès de la police après des coups reçus dans le parking du stade Santiago Bernabeu.

Difficile de demêler le vrai du faux dans cette histoire. Ce qui semble sûr, c'est l'agression dont Federico Valverde s'est rendu coupable samedi après la défaite du Real Madrid contre Villarreal lors de la 28e journée de Liga (2-3). Le milieu urugayen a porté des coups sur Alex Baena dans le parking du stade Santiago Bernabeu. L'entourage du milieu madrilène a ensuite assuré que le joueur espagnol avait eu des mots plus que déplacés pour sa compagne suite à une grossesse compliquée. Des accusations démenties ce lundi par l'ailier de Villarreal via un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

"Samedi dernier, j'ai été agressé par un collègue de travail à la fin du match contre le Real Madrid. Après ce qu'il s'est passé, plusieurs déclarations ont été diffusées, supposément faites par son entourage, selon lesquelles il se disait que j'aurais souhaité du mal à un membre de sa famille, a résumé Alex Baena dans son message pubilé sur Twitter. Depuis lors, et comme il ne peut en être autrement, aucune preuve prouvant les faits qui me sont imputés n'a été rendue publique."

La famille de Baena ciblée par des menaces

Passeur décisif sur le but vainqueur de Samuel Chukwueze, Alex Baena a déposé plainte dimanche après l'agression subie la veille. Selon la presse espagnole, le conflit entre les deux joueurs remonte au huitième de finale de la Coupe du Roi remporté 3 à 2 par le Real Madrid face à Villarreal le 19 janvier dernier. Durant ce match, Alex Baena avait tenu des propos injurieux au sujet de la grossesse compliquée de la compagne de Valverde, une célèbre journaliste argentine, et il aurait encore fait référence à cette grossesse samedi soir.

"On a profité d'un malheur pour justifier l'agression, et il y a des mensonges qui blessent plus que les coups, a encore expliqué l'ailier gauche des Groguets. Le préjudice qui est en train d'être causé à ma famille est irréparable et injustifiable: des menaces, des insultes et même des messages privés souhaitant la mort de ma famille."

Et Alex Baena de conclure: "Durant la journée de dimanche, j'ai déposé plainte devant la police. Laissons la justice faire son travail. Désormais, mon seul objectif est de me concentrer sur mon travail et aider mon club à atteindre ses objectifs."

Avec ce succès acquis de haute lutte à Madrid, l'équipe entraînée par Quique Setien a intégré le top 5 du classement en Liga. La défaite des Madrilènes, donne une occasion au Barça de prendre quinze points d'avance dans la course au titre.