Ronaldo se confie sur sa santé mentale et révèle suivre une thérapie

Dans un entretien donné au quotidien Marca, à l’occasion de la sortie du documentaire "The Phenomenon" sur DAZN, le Brésilien Ronaldo s’est confié sur la question de la santé mentale des athlètes. Il a lui-même décidé de suivre une thérapie.

C’est un sujet encore largement tabou dans le monde du sport. Même s’ils sont de plus en plus nombreux à se confier sur leur mal-être.

Ces dernières années, la gymnaste américaine Simone Biles, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou encore la gardienne de but canadienne Stéphanie Labbé, passée par le PSG, ont mis la focale sur les difficultés mentales auxquelles peuvent faire face les athlètes. Plus récemment, c’est l’ancien attaquant parisien Edinson Cavani qui a souligné l’importance du suivi psychologique chez les footballeurs. Le buteur uruguayen a raconté avoir entrepris un travail sur lui-même depuis plusieurs années pour l’aider à prendre du recul sur ses performances et de la distance avec l’univers oppressant du football.

"Beaucoup ont traversé des moments terribles"

Dans un entretien donné au quotidien Marca, à l’occasion de la sortie du documentaire "The Phenomenon" sur la plateforme DAZN, le Brésilien Ronaldo s’est à son tour confié sur son expérience et son usure mentale. "Je suis une thérapie depuis deux ans et demi et je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très, très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela", a témoigné "Il Fenomeno", pour qui la question de la santé mentale des athlètes est encore loin d’être suffisamment prise en compte, même si les choses commencent à bouger.

"A cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés, ils reçoivent l'attention médicale dont ils ont besoin pour faire face au quotidien et les joueurs sont davantage étudiés : les profils de chacun, comment ils réagissent, comment ils devraient réagir.... A mon époque, il n'y avait rien de tout cela, malheureusement, parce que nous avons toujours su que le football peut être très stressant", a poursuivi la légende du Real Madrid et de la Seleção, désormais reconverti en propriétaire de clubs (Valladolid en Espagne, et Cruzeiro, club de ses débuts en pro, au Brésil).

Et d’ajouter : "La réalité est que nous ne savions même pas que ce type de problème existait. Ce sujet (la dépression, ndlr) était absolument ignoré de notre génération. Beaucoup, évidemment, ont traversé des moments terribles... C'est vrai que les problèmes étaient évidents, mais les solutions n'étaient pas facilement accessibles."

Dans son documentaire, une multitude de grands noms se livrent sur l’épopée footballistique de l’international auriverde (99 sélections, 62 buts) : ses ex-coéquipiers italiens Christian Vieiri et Paolo Maldini (AC Milan), Zinedine Zidane (Real Madrid), l’Argentin Diego Simeone (Inter Milan) ou encore ses compatriotes Rivaldo et Roberto Carlos.