Séduisant puis crispé contre l'Atlético, le Barça s'impose après un gros match et retrouve le top 4

Séduisant pendant 45 minutes, moins serein en fin de match, le Barça s'est imposé face à l'Atlético de Madrid (4-2) pour la 23e journée de Liga. Les Blaugrana en profitent pour doubler leur adversaire du jour et grimper dans le top 4.

Total régal au Camp Nou. En net regain de forme depuis cinq matchs (meilleure équipe de Liga sur la période), le Barça a confirmé ce dimanche en s'imposant face à l'Atlético de Madrid (4-2). Avec ses recrues et Ousmane Dembélé, sifflé avant le coup d'envoi, sur le banc, les Blaugranas ont pourtant mal démarré la partie, en concédant l'ouverture du score dès la 8e minute. Sur une passe de Luis Suarez, Yannick Carrasco a fait preuve d'un réalisme froid pour tromper Ter Stegen.

Traoré virevoltant

En quête d'une victoire en terre barcelonaise depuis 2006, l'Atlético n'a pas gardé son avance bien longtemps puisque Jordi Alba a égalisé d'une superbe reprise de volée sur un service de Dani Alves. Titulaire sur l'aile droite, Adama Traoré a fait forte impression pour son retour dans son club formateur. L'ancien joueur de Wolverhampton a été à l'origine du deuxième but catalan, en laissant Hermoso sur le carreau pour servir Gavi, buteur de la tête.

Séduisants dans le jeu, les Catalans ont investi le camp madrilène et ont multiplié les occasions (Pedri, Torres). Les hommes de Xavi ont finalement fait le break avant la pause. Et une nouvelle fois, Dani Alves a été l'homme de base, en déposant son coup-franc sur la tête de Piqué, qui a trouvé la barre. Ronald Araujo a terminé le travail dans les six mètres.

Première pour Aubameyang

Le Barça a ajouté un quatrième but au retour des vestiaires grâce à Dani Alves, auteur d'une demi-volée à ras-du-sol. Malgré les trois buts d'avance, les Catalans ont baissé le pied et se sont recroquevillés en défense. Une défense qui a craqué une deuxième fois sur un corner prolongé par Luis Suarez. Nerveux, les Blaugranas ont même terminé à dix après l'exclusion de son vétéran, coupable d'une semelle sur le genou de Carrasco.

Dans une fin de match sous tension, Xavi a décidé de lancer Pierre-Emerick Aubameyang pour la dernière demi-heure. L'ancien Gunner n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, se contentant de gêner la relance des défenseurs adverses.

Avec deux victoires sur les huit derniers matchs, les Colchoneros sont toujours dans le dur et voient le Barça les doubler au classement et prendre la quatrième place, avec deux points d'avance. Les Catalans poursuivent leur bon début d'année 2022, alors que le derby face à l'Espanyol se profile le week-end prochain. Pour Simeone et ses hommes, les temps sont durs à deux semaines du choc face à Manchester United en Ligue des champions.