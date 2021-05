Séville-Real: la séquence du penalty inversé qui fait basculer la Liga

Le Real pensait prendre un avantage décisif face à Séville (2-2) et dans la course au titre après un penalty accordé à Karim Benzema, dimanche. Mais l’arbitre l’a annulé pour en accorder un… aux Andalous pour une main quelques secondes plus tôt.

Même Zinédine Zidane a perdu son flegme. Le choc entre le Real Madrid et le FC Séville (2-2), dimanche, a été marqué par une action incroyable qui a changé le sort du match et peut-être de la Liga. A la 74e minute de jeu, Karim Benzema a obtenu un penalty après une faute incontestable du gardien sévillan, Yassine Bounou, lors de son duel avec l’attaquant français. Mais l’arbitre de la rencontre a pris le temps avant de valider sa décision, après un appel du VAR et les contestations de plusieurs joueurs sévillans.

Il a alors consulté la vidéo avant d’accorder un penalty… pour Séville. Quelques secondes plus tôt, le ballon avait en effet rebondi sur la main du défenseur du Real, Eder Militao, pourtant de dos et sans un regard pour le ballon, à la réception d’un corner. Alors que le Real avait l’occasion de prendre l’avantage à un quart d’heure de la fin du match et même provisoirement la tête de la Liga, il s’est finalement retrouvé mené après la transformation du penalty par Ivan Rakitic (78e).

"Il y a aussi main de Séville"

Un coup dur qui a provoqué la colère de Zinédine Zidane. Habituellement très calme, l’entraîneur français est allé demander des comptes au corps arbitral à l’issue de la rencontre. Il a dénoncé l’incohérence des décisions après une main de Jordan dans sa surface, non sifflée quelques minutes plus tôt après l’intervention du VAR (52e).

"Je ne comprends pas, a-t-il déclaré à l’issue du match. S'il y a main, il y en effet main de Militao mais il y a aussi main de Séville. Ce que m'a dit l'arbitre ne m'a pas convaincu. Normalement, je ne parle jamais de cela, mais aujourd'hui je suis un peu en colère. Je fais confiance au football, à tous les gens qui y travaillent... J'ai vu une main de Séville, une main du Real Madrid, et ils ont sifflé contre nous. C'est comme ça."

Son équipe a finalement arraché le match nul dans les arrêts de jeu grâce à une frappe de Toni Kroos déviée par Eden Hazard (90e+4). Un moindre mal même si le Real a cru, le temps de quelques secondes qu’il était en position de prendre la tête de la Liga après le nul entre le Barça et l’Atlético de Madrid (0-0). Ce lundi, il pointe à la 2e place à un point de l’Atlético, leader, à trois journées de la fin.