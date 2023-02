The Best: le Real Madrid agacé avant même la cérémonie

Il n'y aura aucun joueur du Real Madrid à la cérémonie The Best, pas plus que Carlo Ancelotti. Le club a des joueurs nommés dans plusieurs catégories, mais d'après Marca, a décidé de ne pas se déplacer en l'absence de lauréat.

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Luka Modric, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Carlo Ancelotti : ils sont tous nommés dans une catégorie pour la cérémonie The Best, ce lundi soir à Paris, mais d'après Marca, aucun ne sera présent sur place au moment de l'annonce des lauréats, notamment parce que les stars du Real Madrid ne devraient pas recevoir les prix les plus prestigieux.

>> The Best: la remise des trophées EN DIRECT

Le quotidien madrilène avance en effet que le titre de meilleur joueur reviendra à Leo Messi, en partie parce que la FIFA a légèrement reculé les votes afin de prendre en compte les performances de la Coupe du monde au Qatar. Karim Benzema, qui fait partie des trois candidats pour le titre la distinction la plus importante, devrait donc en être privé malgré son Ballon d'or reçu pour la saison 2021-22.

L'absence de Vinicius et de lauréats passe mal

Au rayon des gardiens et des entraîneurs, Marca annonce également qu'Emiliano Martinez et Lionel Scaloni ont été préférés à Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti. Bien que le Belge soit candidat pour figurer dans le onze de l'année, comme Benzema, Luka Modric, Federico Valverde et Antonio Rüdiger, aucun madrilène ne sera donc présent à Paris pour la cérémonie.

Le Real se contentera d'envoyer Emiliano Butragueño, ancienne gloire du club, pour représenter la Maison Blanche. La raison officielle : un calendrier trop chargé, avec un Clasico contre le Barça dans trois jours. La raison officieuse, selon Marca : l'absence de lauréat et l'oubli de Vinicius dans la liste des nommés pour intégrer l'équipe-type, alors que Neymar ou Cristiano Ronaldo en font partie.