Valence se rapproche de la zone rouge, Paulista fond en larmes après une défaite

Gabriel Paulista a laissé paraître ses émotions samedi après la défaite de Valence face à Getafe (3-0), en Liga. Le défenseur brésilien, interrogé par la Movistar, a craqué en laissant couler quelques larmes, visiblement très touché par le mauvais classement de son club.

Club historique de Liga, Valence vit une saison compliquée. La nouvelle défaite samedi face à Getafe (3-0) a été difficile à digérer pour les joueurs, et notamment Gabriel Paulista. Titulaire lors de cette rencontre comptant pour la 25e journée de Liga, le défenseur a fondu en larmes devant le micro, après ce revers.

"Remettre Valence là où il doit être"

Interrogé par la télévision espagnole, Gabriel Paulista n'a pas pu s'empêcher de laisser couler quelques larmes, visiblement touché par la situation sportive de son club. "Un club immense qui se retrouve dans cette situation, c'est vraiment terrible, a lâché le Brésilien. Mais c'est notre faute et on se doit de relever la tête. Il reste beaucoup de matchs. On doit tout faire pour maintenir le club, et remettre Valence là où il doit être."

Actuellement 14e au classement avec 27 points, Valence s'apprête à jouer le maintien cette saison, avec pour l'heure cinq points d'avance sur le Deportivo Alaves, actuel 18e. Si Valence visait initialement une qualification en Ligue des champions en début de saison, l'équipe où évolue Gabriel Paulista a dû revoir ses objectifs à la baisse.

Un membre du service de presse a reconforté Gabriel Paulista après son interview au micro de la Movistar. Face à Getafe, l'équipe de Valence a été réduite à 10 après une expulsion de Mouctar Diakhaby (51e), alors que Getafe menait déjà 1-0. Gabriel Paulista et ses coéquipiers auront l'occasion de se ressaisir vendredi prochain (21h), avec la réception de Villarreal.