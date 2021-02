Real Madrid : Zidane agacé par le dossier Sergio Ramos

A la veille de la réception de la Real Sociedad en clôture de la 25eme journée de Liga, l’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a affiché son agacement lorsqu’il a été interrogé sur la possible prolongation de son capitaine Sergio Ramos. Le contrat du capitaine espagnol expire à l’issue de la saison.

La course au titre, l’avenir de Zinédine Zidane ou les pépins physiques à répétition d’Eden Hazard ne sont pas les seuls sujets sensibles au Real Madrid. Tout en haut des dossiers à régler figure le cas Sergio Ramos. L’indispensable défenseur central est en fin de contrat. Le joueur de 34 ans finira-t-il par prolonger au Real ? La question reste toujours sans réponse. Elle commence sérieusement à irriter Zinédine Zidane. Le coach des Merengue a eu du mal à cacher son agacement ce dimanche lorsque le cas Ramos est arrivé sur le tapis en conférence de presse.

Zidane et Ramos © AFP

Zidane expéditif sur le cas Ramos

"Tu me poses toujours la même question, a lancé Zizou, agacé, à un journaliste. Je veux qu'il soit remis de sa blessure, mais à part ça, je n’ai rien d'autre à dire. Demain (lundi), nous avons un match." Sans son capitaine, toujours out après son opération du genou le 6 février dernier, le Real Madrid accueillera la Real Sociedad en clôture de la 25eme journée de Liga. Les Madrilènes ne pourront pas compter non plus sur Eden Hazard ni Karim Benzema. Mais les deux joueurs, eux aussi blessés, récupèrent bien et Zidane a indiqué dimanche qu'il espérait bientôt pouvoir s'appuyer sur eux.