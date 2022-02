Villarreal-Juventus: Emery encense l'arbitre malgré le rouge oublié contre Rabiot

Unai Emery, entraîneur de Villarreal, a salué la performance de l’arbitre, qui s’est pourtant montré très clément avec Adrien Rabiot, seulement averti malgré une violente semelle sur un adversaire, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Juventus (2-0), mercredi.

Unai Emery aurait pu pester à l’issue du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Villarreal et la Juventus (1-1). Mais l’entraîneur de l’équipe espagnole a plutôt souligné la bonne prestation de l’arbitre Daniel Siebert, pourtant critiqué pour une décision pendant le match. L’Allemand a seulement infligé un carton jaune à Adrien Rabiot après une semelle dangereuse sur le genou gauche du Nigérian, Samuel Chukwueze (22 ans), à la 73e minute. Cela valait certainement rouge... mais le Français a bénéficié d’une grande mansuétude et a pu finir le match.

Unai Emery - dont l’équipe aurait pu profiter d’une supériorité numérique dans le dernier quart d’heure – n’en a pas rajouté. "Le VAR aurait pu prendre une décision plus sévère, a confié le technicien espagnol. Mais l'arbitre a été bon. Pour moi, il a été parfait. Les deux équipes ont bien joué, il y a eu peu d'interruption. L'arbitre a été de très haut niveau. Il n'y a aucune action dont nous pouvons nous plaindre."

"L'arbitre a été de très haut niveau"

Emery pointe plutôt le doigt vers l’assistance-vidéo. "Cette action aurait pu être revue par le VAR avec une décision plus sévère, mais je respecte le corps arbitral, reconnait-il. Bien sûr qu'un rouge aurait changé les choses, mais je n'ai rien à reprocher l'arbitre, il a été de très haut niveau."

Une déclaration assez rare et classe envers le corps arbitral. L’ancien entraîneur du PSG n’a pas, non plus, accablé Adrien Rabiot, qu’il a côtoyé pendant deux saisons (2016-2018) dans la capitale française. Emery en avait d’ailleurs fait un élément fort de son entrejeu avec 89 matchs joués toutes compétitions confondues. L’international a quitté son club formateur, libre, avant de rejoindre la Juventus, en 2019. Il a disputé 30 matchs avec la Vieille Dame cette saison.