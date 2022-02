Le regret d'Unai Emery concernant la gestion des joueurs stars du PSG

Unai Emery, entraîneur de Villarreal, a été invité à évoquer son passage sur le banc du PSG, dont il conserve un bon souvenir même s’il souligne la difficulté pour les joueurs de jongler avec les sollicitations extérieures.

Il a quitté le banc du PSG depuis plus de trois ans et demi. Mais le passage d’Unai Emery dans la capitale française a resurgi dans une interview d’après-match après le nul entre Villarreal et la Juventus Turin (1-1), en huitième de finale aller de la Ligue des champions mardi. L’Espagnol a été interrogé par la chaîne brésilienne TNT Sports sur la difficulté de gérer un vestiaire de superstars, lui qui a entraîné Neymar et Kylian Mbappé, notamment. Il a reconnu une certaine complexité de la tâche.

"Des obligations extérieures qui les éloignent parfois un peu du football"

"C'est difficile de bien faire les choses parce qu'il faut aussi travailler sur le football, a rappelé Emery. Sur le plan personnel, cela implique les joueurs et tout ce qu’ils ont autour d’eux. Il y a tellement de choses autour de vous que vous devez essayer de vous concentrer beaucoup sur le football. Les joueurs le font mais ils ont beaucoup d'autres obligations extérieures qui les éloignent parfois un peu du football. Mais c'est un plaisir de travailler avec ce type de joueurs."

Emery a passé deux saisons à Paris (2016-2018) où il a remporté sept titres, dont un championnat de France. Il reste aussi associé à la traumatisante remontada subie face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions en 2017. La saison suivante, son équipe était tombée face au Real Madrid au même stade de la compétition. Depuis, Emery a rebondi à Arsenal (2018-novembre 2019) qu’il a mené en finale de la Ligue Europa.

Il a été nommé comme entraîneur de Villarreal en juillet 2020. Un peu moins d’un an après son arrivée, il a décroché son quatrième titre en Ligue Europa.