PSG: Messi élu pour la première fois joueur du mois en Ligue 1

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi a été désigné joueur du mois en Ligue 1. Il a devancé Jonathan David (Lille) et Dango Ouattara (Lorient) pour septembre.

A Barcelone, Lionel Messi avait dû attendre février 2016 pour recevoir pour la première fois de sa carrière le trophée de meilleur joueur du mois en Liga. Un trophée créé trois ans plus tôt et qui lui avait donc longtemps échappé malgré pléthore de buts inscrits et de trophées remportés. L’attente n’aura pas été aussi longue à Paris.

Il devance Jonathan David et Dango Ouattara

Auteur d’un but et de trois passes décisives le mois dernier, l’Argentin vient d’être élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1. Il a devancé le Canadien Jonathan David (Lille) et le Burkinabé Dango Ouattara (Lorient). C'est la 44e fois qu'un joueur du PSG est récompensé depuis la création de ce prix en début de saison 2003-2004, un record. Le club de la capitale est le plus distingué devant l'OM (24), Lille et Lyon (18).

Messi succède au passage à Neymar, qui avait été désigné joueur du mois d’août devant son coéquipier à Paris et l’attaquant lensois Florian Sotoca. Après une première année mitigée en France, le septuple Ballon d’or a retrouvé un très bon niveau depuis le début de la saison. Pour le plus grand bonheur des supporters parisiens, mais aussi de l’Argentine à l’approche de la Coupe du monde au Qatar.