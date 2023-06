ACA-OM: "Ils ont arraché le maillot du petit", la mère de Kenzo raconte l'agression de son enfant à Ajaccio

Kenzo, un enfant de 8 ans atteint d'un cancer, était invité pour assister au match de son club de cœur, l'Olympique de Marseille, sur la pelouse d'Ajaccio samedi soir. Le jeune supporter et ses parents ont été agressés dans leur loge. Sa

"Avant de ne plus rien voir, je veux voir l'OM à Ajaccio." Ce sont les mots de Kenzo, enfant de 8 ans, originaire de Cassis, et atteint d'un cancer. Kenzo était invité en loge avec sa famille par la présidente d'Air Corsica, Marie-Hélène Casanova-Servas, et la présidente du Rotary Parata, Sandra Peraldi, pour réaliser son rêve : voir l'OM, son équipe favorite, en déplacement, à Ajaccio. Mais la soirée a viré au cauchemar.

Portant un maillot de Marseille au balcon de la loge Air Corsica, le petit garçon et sa famille ont été visiblement bousculés, frappés par une poignée d'individus qui se sont introduits dans la loge pour lui arracher son maillot et le brûler selon la famille et Sandra Peraldi. Un membre des Orsi Ribelli, groupe de supporters de l'ACA, affirme que seul le père, porteur du maillot, a été frappé.

Des supporters de l'ACA sont rentrés dans la loge

Interrogées par Corse Matin, Sandra Peraldi et la maman de Kenzo étaient sous le choc : "Kenzo avait été invité par le Rotary Parata, avec d'autres enfants en phase terminale d'un cancer afin de passer une semaine en Corse à la fin du mois d'avril et je suis demeurée en contact avec ce petit garçon. Sa vie, c'est l'OM, alors lorsqu'il m'a demandé de l'aider à voir le match à Ajaccio, j'ai fait ce qu'il fallait."

Arrivé à Ajaccio avec ses parents et son frère, Kenzo était habillé de la tête aux pieds aux couleurs de l'OM. Selon Corse Matin, quelques précautions ont ensuite été prises : "Je lui ai fourni des habits de mon fils pour qu'il puisse rentrer tranquillement dans le stade avec toute la tension de ces derniers jours. J'étais loin de m'imaginer ce qui allait se passer." Amandine, la mère de Kenzo, poursuit le témoignage : "Puisque nous pensions être en sécurité, j'ai autorisé Kenzo à enfiler son maillot, mon mari l'a pris aux bras pour lui montrer l'entrée des joueurs sur le terrain. Et tout a dérapé. Une dizaine de supporters se rue jusque dans la loge. Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler. Avant de quitter la loge, ils ont même craché dans la nourriture qui était à notre disposition." Sandra Peraldi, pour qui l'acte est "inqualifiable", s'est exprimée sur l'état actuel de Kenzo : "Ces imbéciles l'ont traumatisé."

"100 personnes en tribune sont capables de témoigner en ce sens"

Lisandru Leca, nouveau représentant des Orsi Ribelli, a été joint via téléphone par Corse Matin. Il dément certains points : "C'est le père qui portait le maillot de l'OM et qui narguait les supporters en dessous. Alors effectivement, quelques personnes assises en tribune Faedda sont montées, ont porté deux coups de poing au père pour lui faire enlever le maillot avant de redescendre avec la tenue. Cent personnes en tribune sont capables de témoigner en ce sens. Le groupe des Orsi Ribelli compte bien clarifier la situation."

Du côté du club, l'AC Ajaccio confirme que "l'enfant a été bousculé" et qualifie les faits de "lamentables" et tient à présenter ses "pronfondes excuses à la famille" : "Puisque le rêve du petit Kenzo était de voir l'OM à Ajaccio, nous l'avons accompagné, avec ses parents, jusqu'aux vestiaires afin qu'il puisse rencontrer les joueurs marseillais et ajacciens. Nous déplorons ce qui s'est passé et nous ferons toute la lumière sur les circonstances de cette affaire."