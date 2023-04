Affaire Galtier: Bodmer demande aux dirigeants niçois de prendre leurs responsabilités

Mathieu Bodmer, qui connaît à la fois Christophe Galtier et Didier Digard, plaide pour que les dirigeants niçois prennent leurs responsabilités après l'éclatement de l'affaire Galtier.

Un communiqué laconique. Trois phrases. Depuis les révélations sur les accusations de Julien Fournier à l’encontre de Christophe Galtier, l'OGC Nice s’est contenté de publier un court message pour prendre ses distances : "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires."

"Ne pas mettre en porte-à-faux Digard et les joueurs"

Présent dans "Rothen s’enflamme" ce jeudi sur RMC, Mathieu Bodmer a plaidé pour que les dirigeants niçois prennent leurs responsabilités après l'éclatement de l'affaire Galtier. "Ce n’est pas évident. J’ai connu Galtier à Lyon et Saint-Etienne. Je n’ai jamais vu un geste inapproprié. Maintenant, je connais aussi très bien Didier (Digard). Je n’ai pas parlé de ce sujet avec lui. J’ai entendu cette histoire par d’autres gens du club. Pas par Didier. Je ne lui ai pas posé la question. Je le connais bien, c’est quelqu’un de très droit, qui ne va pas faire de vagues. S’il a un problème à régler, il le règle d’abord avec la personne. Je ne suis pas sûr aujourd’hui que ce soit lui qui prenne la parole. Ce n’est pas quelqu’un qui va faire des problèmes devant tout le monde", a d’abord expliqué l’actuel directeur sportif du Havre et consultant RMC Sport.

"Didier s’explique avec les gens, il est droit, il ne veut surtout pas faire de vagues. (…) J’ai entendu des choses mais je n’étais pas là. Prendre position aujourd’hui et dire que Galtier n’aime pas le ramadan ou les musulmans, je ne peux pas. Devant moi, il n’a jamais fait ça, presque au contraire. Connaissant aussi les gens à Nice, il y a des choses, obligatoirement. Il y a des dirigeants dans un club. Le mail a été envoyé à quelqu’un. Peut-être que c’est à eux d’intervenir pour ne pas mettre en porte-à-faux Didier, les joueurs et le club en général", a appuyé Bodmer. Et de conclure : "Il faut faire attention à ce qu’on dit, ne pas dire que Galtier est coupable. Par contre, que ce soit Galtier ou peu importe dans le foot, si quelqu’un fait ça, il ne doit plus être dans le foot."

L’entraîneur du PSG, qui nie fermement avoir tenu des propos discriminatoires lorsqu'il était entraîneur de Nice, sera en conférence de presse vendredi à partir de 13h avant la réception de Lens pour le leader de la Ligue 1, samedi (21h).