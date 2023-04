Affaire Galtier: l'OGC Nice sort du silence... avec un communiqué très court

L'OGC Nice a réagi aux accusations de propos discriminatoires pesant sur Christophe Galtier avec un communiqué expéditif, mercredi soir.

C'est un communiqué laconique qui tient en trois phrases. Au lendemain des révélations sur les accusations de Julien Fournier à l'encontre de Christophe Galtier, l'OGC Nice a publié un court message mercredi soir pour prendre ses distances avec l'affaire: "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires".

>> Toutes les informations sur l'affaire Galtier en direct sur RMC Sport

Le départ de Fournier était survenu juste après celui de Galtier

Actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a quitté le club niçois au terme du mois de juin 2022. Sa mission n'y a duré qu'un an.

Directeur du football au cours de la saison 2021-2022 de l'OGCN après dix ans passés au club, Julien Fournier est parti quelques jours après, en juillet 2022. La fin de la collaboration s'était faite "d'un commun accord", selon le club, qui avait reconnu des "divergences stratégiques" tout en admettant un "profond respect mutuel".

Dans un mail consulté et authentifié par l'After Foot, Julien Fournier a émis de graves accusations à l'encontre de Christophe Galtier durant leur collaboration à Nice. L'entraîneur de 56 ans aurait notamment déclaré que son équipe "ne pouvait pas avoir autant de noir et de musulmans". Le mail en question a été envoyé à la direction d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, et précisément à Dave Brailsford, directeur des activités sportives du groupe britannique.