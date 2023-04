Affaire Galtier: "Une vérité va sortir", répète Digard, qui se réjouit de l'ouverture d'une enquête

Présent samedi en conférence de presse à la veille de Brest-Nice (15h), l'entraîneur des Aiglons Didier Digard s'est félicité de l'ouverture d'une enquête préliminaire après les accusations de racisme et d'islamophobie visant Christophe Galtier.

Sa prise de parole était très attendue. Présent ce samedi en conférence de presse à la veille de se déplacer sur le terrain du Stade Brestois pour la 31e journée de Ligue 1, Didier Digard s’est exprimé sur les accusations de racisme et d'islamophobie de Julien Fournier (ex-directeur sportif des Aiglons) à l’encontre de Christophe Galtier.

Digard, qui selon Nice-Matin détesterait Galtier en raison de "propos violents" qu’aurait tenus l’ancien coach de l’OGC Nice à son encontre par le passé, avait déjà abordé le sujet mercredi soir. "Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité arrivera de toute façon", avait-il déclaré. Trois jours plus tard, l’actuel entraîneur niçois en a dit un peu plus, tout en se réfugiant derrière l’enquête judiciaire ouverte vendredi par le procureur de la République de Nice pour des faits présumés de discrimination.

Comment Digard et son groupe gèrent-ils la situation ? "Il n'y a pas d'explication particulière, c’est notre fonctionnement. On est très unis, on sait ce qu'on veut, on ne prête pas attention au reste. On ne peut pas nier que ça existe mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. On en a parlé, on a évacué et on a fait en sorte de mettre ça de côté, aujourd’hui on est focalisé sur l'aspect terrain", a d’abord expliqué Digard. Sur un ton ferme et parfois un peu agacé.

"Pour clore sur l'affaire Galtier, je pensais que ma phrase était française mais apparemment non. J’ai dit : deux versions s'affrontent, une vérité va sortir. Pour moi, c’est tout à fait français. Mais apparemment c'est passé pour une prise de position. Vous savez que de la manière dont vous allez tourner les choses, vous allez faire basculer les choses dans la tête des gens. Pour moi, ma phrase était française et à aucun moment elle ne prenait parti ou incitait à pencher d’un côté ou d’un autre. Au contraire de ce que certains ont pu faire. Je pense que je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, et j’ai envie de dire tant mieux pour nous, la justice a été saisie, on a la certitude qu'une vérité sortira et à ce moment-là on pourra peut-être s'exprimer mais d'ici là on ne s'exprimera plus", a-t-il souligné.

L'ouverture d'une enquête ? "C'est génial", selon Digard

Pour moi, l’ouverture d’une enquête préliminaire est une bonne nouvelle. "C'est génial ! Sincèrement, c’est génial. Sinon c'est le tribunal public et ça c’est terrible. Si je dois prendre mon cas c’est parti d’un truc : il aurait été dit des choses sur moi et ça finit par c’est moi le fautif. C’est ça le tribunal public, chacun a son avis. Maintenant on est concentré sur le foot. Ces affaires touchent les familles et ça, ça fatigue un peu plus que le foot", a-t-il poursuivi. "On s'en passe très bien de ce genre de chose, mais voilà, moi c'est le foot qui me plaît. Ces affaires me dérangent énormément. Ces sujets sont toujours délicats. Je ne parlerai jamais de religion en public. La religion, c'est quelque chose qui se passe chez moi, où il y a de tout en plus. Ça me dérange. Après ça part dans des débats totalement hallucinants. On s'en passe, ça nous forge mais on ne fait pas du foot pour ce genre de chose", a précisé Digard.

Et plus globalement, estime-t-il qu’il y a trop de non-dits dans le monde du football ? "Il y a des sujets, quand on les aborde, on les règle beaucoup plus facilement. A Nice, pour le vivre ensemble, on a fait intervenir (des représentants) de toute religion au centre de formation pour l'éducation des jeunes, l'ouverture d'esprit. On leur a fait visiter tous les monuments de chaque culte. On est très ouverts, on fait du mieux. En parler facilite les choses."

Un peu plus tôt au cours de cette conférence de presse, le capitaine niçois Dante a aussi été questionné sur l'affaire Galtier. Il a surtout cherché à botter en touche : "C'est vrai que beaucoup de choses se disent, le plus important c'est de rester concentrés. On a le devoir de jouer au foot, d'être concentrés à chaque entraînement. Il faut vraiment rester focus. Une fracture l'an dernier avec Galtier ? Je pense qu'aujourd'hui on sait qu'une enquête judiciaire est ouverte, nous n'avons pas trop le droit de parler. On est concentrés sur le match de demain. Je préfère commenter le jeu, la tactique."