Agression de Kenzo: "Il semblerait qu'il a été touché physiquement", l'avocat du jeune supporter de l'OM craint des conséquences graves

L'avocat de la famille du jeune Kenzo a fait, ce mercredi pour BFMTV, un point sur l'enquête après l'agression dont a été victime ce jeune supporter de l'Olympique de Marseille à Ajaccio en marge de la 38e journée de Ligue 1.

Compte-tenu de la rivalité entre Ajaccio et l'Olympique de Marseille, le déplacement de l'équipe entraînée par Igor Tudor en Corse faisait craindre des incidents entre supporters à François-Coty en marge de la 38e journée de Ligue 1. Mais une scène a ému la France du foot, celle du petit Kenzo et de sa famille. Ce jeune supporter marseillais atteint d'un cancer et son père ont été pris à partie et agressés dans le stade à cause d'un maillot de l'OM. Quelques jours après cet événement, leur avocat a livré la position de ces clients ce mercredi alors que la police mène l'enquête.

"Kenzo va comme vont les gosses, c’est-à-dire qu’ils sont toujours en train de vouloir jouer et c’est un côté très positif. Le problème c’est que l’on ne sait pas quel est le traumatisme psychologique, a estimé Maître Michel Pezet au micro de BFMTV. Alors je sais que ce mercredi ils veulent suivre un petit peu ce qui leur a été recommandé. Voilà la question, celle des enfants qui font face à des violences."

Un risque de problèmes psychologiques

Au-delà de l'agression en elle-même, le représentant de la famille du petit Kenzo s'inquiète surtout de savoir si le garçon parviendra à digérer les choses. Maître Michel Pezet a rappelé l'importance du suivi psychologique dans une telle affaire: "Je crois qu’il a déjà été vu et entendu par des médecins ordonnés par la police. Ce mercredi il va encore être suivi pour des problèmes psychologiques afin de savoir s’il a vraiment des troubles, a enchaîné l'avocat avec gravité. Savoir ce qu’il va se passer, cela prendra du temps. Cela prend toujours du temps chez les enfants même si Kenzo c’est quelqu’un qui a de la vie malgré le fait d’avoir en même temps une maladie difficile."

Kenzo a été touché "physiquement" selon son avocat

Après l'émotion nationale jusqu'au sommet de l'Etat, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le président Macron ont affiché leur soutien à Kenzo, un groupe de supporters de l'AC Ajaccio a affirmé que le jeune fan de l'OM n'avait pas été directement frappé lors de cet incident au stade François-Coty. Maître Pezet leur a livré son point de vue ce mercredi.

"Je réponds à cela qu’un enfant qui voit son père être attaqué et recevoir une gifle ou un coup, cela le marque qu’on le veuille ou non. Cela apparaîtra un jour ou l’autre. Nous avons des dossiers particulièrement difficiles comme celui-là où des enfants ont vécu des moments horribles, a assuré l'avocat de la famille. Le soir même ils sont dans une attitude et le lendemain ils se mettent à crier ou ne savent où ils en sont. C’est ça le véritable problème, le problème psychologique sur les enfants. Le problème journalier n’apparait parfois pas mais les conséquences psychologiques sont considérables."

Avant d'enchaîner: "Je ne sais pas si l’enfant a été touché mais ce que je sais c’est qu’il semblerait qu’il l’ait été. Il l’a été physiquement, ça oui. Est-ce que c’était un coup de poing ou une gifle? Je suis dans l’incapacité de le dire ce qu’il en est. Aujourd’hui, nous n’avons pas eu accès au dossier de la police. Nous entendons nous porter partie civile mais encore faut-il savoir si un juge d’instruction, et lequel, aura été désigné. Quand il y aura cette connaissance, nous nous constituerons officiellement partie civile. J’espère pouvoir le faire dans la journée. On n’a pas accès au dossier donc je me refuse à faire un commentaire sur le déroulé des faits précis. Il y a eu des reportages et il y a une enquête mais j’attends le résultat de l’enquête."

"Savoir pourquoi cela s’est passé"

Toutefois, Maître Pezet n'a pas voulu trop s'avancer sur l'enquête en cours. L'avocat de la famille de Kenzo souhaite avoir tous les éléments entre les mains avant de s'exprimer plus précisément sur le déroulé des faits. Le représentant de cette famille a aussi rappelé que les parents du jeune supporter olympien avaient une bonne attittude depuis l'incident à Ajaccio.

"Les parents de Kenzo ce sont des gens bien. Tous les deux ils sont super et disent qu’ils ne sont pas du tout contre les Corses. Au contraire, ils disent voir reçu beaucoup de lettres émanant de Corses disant qu’ils condamnaient ce qu’il s’est passé. Encore une fois, ils ne sont pas dans une attitude de mélanger toutes les choses. Ce n’est pas ça. La vérité c’est de savoir pourquoi cela s’est passé et pourquoi une telle violence s’est déclenchée. Ils sont sur cette attitude qui est une attitude tout à fait intelligente."



Et de préciser au sujet d'éventuelles menaces depuis samedi: "C’est ce que nous avons découvert dans une partie de la presse mais pour le moment nous n’avons pas évoqué cette question. Je n’en sais rien. Il faut toujours suivre les choses de manière objective. Un dossier démarre avec force puis on voit au fur et à mesure des photographies, des films et tout ce qui se passe dans une enquête. On n’a pas évoqué ensemble (avec les parents de Kenzo) les menaces. Avec moi cela n’a pas été évoqué. Ce qui a été évoqué par eux, c’est le nombre de lettres et de messages qu’ils reçoivent de la part de la population qui dit être avec aux."

L’OM "très sympathique" à l’égard de Kenzo

La famille de Kenzo n'a pas non plus manqué de souligné la présence de l'Olympique de Marseille à ses côtés depuis l'incident à Ajaccio. Selon son avocat, les marques de soutien de la part du club phocéen ont été appréciées.

"Je pense que oui, j’espère (qu'il y aura quelque chose de prévu la saison prochaine). Parait-il que l’OM, ce que m’a indiqué le papa, avait été très sympathique à l’égard de Kenzo en disant que le stade lui était ouvert ainsi qu’à sa famille pour les prochains matchs, a finalement estimé Maître Michel Pezet. La façon dont ce gosse aime ce club c’est extravagant. Pour les parents cela a été un rayon de soleil quand ce gosse, qui était un peu taciturne, a vu un match. Cela a été un déclenchement."