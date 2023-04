Ajaccio lance une procédure disciplinaire contre Belaïli, qui a encore disparu

L'attitude de Youcef Belaïli ne passe plus à Ajaccio. Le club corse a annoncé avoir lancé une procédure disciplinaire contre l'Algérien, qui ne s'est plus présenté au sein du club depuis plusieurs jours.

Comme à Brest il y a quelques mois, l’aventure de Youcef Belaïli (31 ans) à Ajaccio prend une mauvaise tournure. Auteur de bons débuts avec les Corses, l’attitude de l’attaquant agace de plus en plus. Depuis plusieurs jours, le 19e de Ligue 1 n’a plus de nouvelles de l’Algérien. Face à cette situation, le club a publié vendredi un communiqué annonçant le lancement d’une "procédure disciplinaire".

"[Youcef Belaïli] ne s’est pas présenté à la reprise des entrainements après le match ACA-Brest, écrit le club. Une rencontre à l’issue de laquelle, le joueur a eu un comportement inapproprié envers nos supporters, ce que l’AC Ajaccio condamne avec la plus grande fermeté". Auteur de six buts et trois passes décisives, l’international était de la partie lors du match contre Brest le week-end dernier (0-0).

Une première disparition "expliquée"

Ce n’est pas la première fois que Belaïli ne donne plus de nouvelles à son club. Fin mars, l’attaquant disputait avec l’Algérie, deux matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Officiellement, le retour tardif en Corse du joueur s’expliquait par une blessure aux adducteurs.

Ignorant l’avis du club, Belaïli aurait décidé de se soigner dans son pays. Finalement, Ajaccio avait éteint la polémique en annonçant que le dialogue entre le 19e de Ligue 1 et son joueur n’avait pas été rompu: "Le mardi 28 mars dernier, le club avait décidé d’octroyer quelques jours supplémentaires à Youcef Belaïli en raison de sa blessure aux adducteurs. Le staff sportif et médical étaient informés et ont suivi les soins du joueur. Youcef Belaïli a été reçu ce (mercredi) matin par le coach Olivier Pantaloni et le coordinateur sportif Johan Cavalli pour ses 48h de retard par rapport à sa date de retour convenue."